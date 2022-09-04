力挺陳時中公廁政見 日僑：全民之福不分政黨

日本公廁設置免治馬桶。（圖由謝美香提供）

2022/09/04 15:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕大阪台灣同鄉會名譽會長謝美香旅居日本40年，她分享表示，在日本如廁使用免治馬桶是再自然不過的事情，日韓都開始在公廁中設置免治馬桶。台北市長參選人陳時中近日提出公廁設置免治馬桶政見引起討論，謝美香認為這是非常具有前瞻性的政策，也是照顧老人和婦女的心意，呼籲陳時中團隊繼續推動此政見，也希望朝野各界不要唱衰這個立意良好的政策，「台北成為更進步文明的城市，是不分政黨的全民之福」。

謝美香來自台中大甲，在大阪從事五金回收業，對日本僑社貢獻甚多，堪稱關西僑界的大姊大。謝美香曾任大阪台灣同鄉會會長、關西台商協會會長及日本台灣商工聯合總會創會總會長。謝美香目前是大阪台灣同鄉會名譽會長，她今天透過個人聲明，分享其對台北市公廁設置免治馬桶政見的看法。

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謝美香聲明寫道，在日本上廁所使用免治馬桶，已經是再自然也不過的事情。不只在家裡、到百貨公司逛街，還是到大阪幾個大車站（梅田、心齋橋、天王寺）公用馬桶也是使用免治馬桶。日本人總以此自豪，認為這是進步與文明的象徵。冬天外頭天寒地凍，但只要坐上免治馬桶，溫溫熱熱的感覺，總讓人有種幸福感。有些日本商界朋友，到經濟發展較落後的國家出差，最不能適應的就是蹲式馬桶，回國後總心有餘悸地告訴她，「還是日本好，有免治馬桶可以用。」

謝美香並提到，疫情前，她曾到首爾出差，發現公共場所也開始有免治馬桶，不只清潔做得很勤，酒精和坐墊紙也是缺了就馬上補。韓國在國家發展上一直以日本為追趕標的。當時，她心中有點遺憾，為何日本、韓國都已經在公廁中採用免治馬桶，台灣人均GDP都可能會在今年超越韓國、直追日本，但為何公廁文化就是比別人更落後？

謝美香說，這次參選台北市長的前衛福部長陳時中，在政見中提出要把由市政府列管的7000多座馬桶換成免治馬桶，並且要嚴格維持環境整潔，隨時補充酒精和坐墊紙，成為「公廁三寶」。她覺得這是非常具有前瞻性的政見，不只讓台北成為和首爾、東京、大阪一樣一流文明與進步的城市，她也可以明白陳時中想要照顧老人和婦女的心意。

謝美香分享，她認識一些年逾7旬的商界友人，就曾因為到其他國家上廁所擦拭時用力過猛而拉傷手臂。也有女性日本朋友，到其他國家旅行，生理期沒清潔乾淨，加上外頭天氣悶熱，私密部位因而發炎。如果有免治馬桶，他們就不會有這些煩惱。因此，她除了要呼籲陳時中繼續推動公廁採用免治馬桶的政見，也希望朝野各界不要再唱衰這個立意良好的政策。畢竟，台北成為更進步、更文明的城市，是不分政黨的全民之福。

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