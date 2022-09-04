陳時中公廁影片惹議 蔣萬安批還是不願道歉不認錯

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，爭議影片一出來就被輿論撻伐，但陳時中還是不願意道歉，也沒有認錯，他認為陳除了刪除影片，也應該出面向大眾致歉。（記者方賓照攝）

2022/09/04 10:44

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨公布政見，未來市府所轄公廁將全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙「3寶」的政見，不過陳在宣傳影片裡卻往廁間探頭，敏感畫面會聯想為偷窺。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，爭議影片一出來就被輿論撻伐，但陳時中還是不願意道歉，也沒有認錯，他認為陳除了刪除影片，也應該出面向大眾致歉。

蔣萬安今天上午拜訪台北市國際排舞協會教練營課程，會前也被媒體問到如何看待陳時中免治馬桶政策影片讓人毛骨悚然，甚至讓人想到韓國性侵電影《熔爐》。對此蔣表示，偷窺反性騷已是普遍的基本觀念，昨天爭議影片一出來就被輿論撻伐，但陳時中還是不願意道歉，也沒有認錯，他們總認為峰頭一過去就不會有事情、大家就會遺忘，或是像過去硬拗、校正、修改，民眾就會接受，但其實不是這樣，除了刪除影片更重要應該出面向大眾致歉。

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蔣萬安也說，公廁的目標就是提供整體的清潔衛生，這是所有市民朋友共同的感受，還有故障能否及時修復、清潔衛生能否維持一定品質、女性朋友是不需要大排隊伍，這些都可透過不只是硬體的建設提升，還有相關管理維護品質，這才是最重要的。

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