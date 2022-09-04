陳時中廁所「探頭」影片惹議 國民黨︰民進黨「教壞囝仔大小」

民進黨台北市長參選人陳時中推出免治馬桶政策影片惹議，國民黨要求民進黨公開道歉。（記者林良昇攝）

2022/09/04 10:36

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁免治馬桶政策，其政策宣傳影片出現陳時中在廁所探頭畫面，國民黨批評該行徑是偷窺，把犯罪行為當有趣，還恐怕造成學童模仿，「教壞囝仔大小」，陳時中及民進黨應該對全國人民道歉。

對於陳時中團隊推出公廁免治馬桶政策影片，其中有陳時中在廁所的探頭動作，引起爭議，國民黨今召開記者會，文傳會主委洪孟楷抨擊，陳時中政策影片內容涉偷窺行為，是把犯罪行為當有趣，民進黨應公開向全國人民道歉。

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洪孟楷表示，偷窺根本就是任何人不該明示或鼓勵的行為，犯法行為不是創意表現，蔡英文總統昨天還在臉書上選擇力挺陳時中，還在公開行程中說要支持陳時中，把總統的公開行程堂而皇之變成輔選行程，過去選擇相信抄襲，現在又對偷窺默不吭聲，這是民進黨的台灣價值嗎？

國民黨台北市議員游淑慧認為，該政策影片從點子發想到內部審稿通過，加上陳時中本人也演得很開心，凸顯陳時中團隊心理充滿扭曲，把廁所窺視當作好玩的事情，只想搏取聲量跟眼光。

游淑慧指出，政治人物影片常會引起模仿，學生會說「陳時中都做了，為什麼我們不可以？」陳時中一連串競選作為，包括到性別友善酒吧還有找網紅四叉貓拍上廁所窺視影片，就是用趣鬧的方式炒作選戰新聞，這是消費而不是尊重性別友善，陳時中必須道歉，競選團隊內部也該檢討。

國民黨台北市議員參選人詹為元表示，陳時中過去2年知名度很高，連小學生都認識，卻拍了偷窺惡趣味的影片，根本是「教壞囝仔大小」，可能會造成很多學生模仿，非常不可取。

詹為元提到，陳時中曾是衛福部長，根據衛福部統計，性擾擾案件去年創新高，陳時中從2017年擔任衛福部長以來，性騷擾防治退步，是史上性騷擾防治最差的部長，台北市民不能接受這樣的失敗經驗複製到台北市。

游淑慧認為，台北市競選廣告或選罷法應該要禁止性別歧視或騷擾影片，台灣應立法禁止性別平等及侵犯隱私權的手法來從事競選廣告跟宣傳。

在政策層面，游淑慧則批評，「免治馬桶的政見跟陳時中大腦一樣免治」，是「無腦到極點」，只算到免治馬桶預算，忽略掉大部分公廁需要重做水電，未來恐怕沒有5億元做不起來，工程時間還要拉長到2年，甚至用電問題也無跟台電溝通過，未來問題多。

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