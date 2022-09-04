免治馬桶政見挨批 陳時中：讓身體更清潔、舒服是市民權利

對於公廁免治馬桶政見被對手批華而不實，陳時中受訪時表示，讓身體更清潔、舒服是市民的權利。（資料照）

2022/09/04 10:06

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天出席「職能治療師全國聯合會2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會，對於公廁免治馬桶政見被對手批華而不實，陳時中受訪時表示，讓身體更清潔、舒服是市民的權利。

陳時中說，在市場設立免治馬桶並不是因為華而不實，無黨籍市長參選人黃珊珊她們也想過要做，後來是因為清理上不方便，那時候的設計上也不理想，才打消念頭。

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陳時中表示，讓身體更清潔、舒服是市民的權利，廁所的清潔是最基本、必然要做的，既然馬桶都升級了，地面、各方面等別的升級，可以從細節開始注意，讓市民知道我們很細心，觀察到生活上的需求，公廁的清潔、設備都需要升級，免治馬桶是其中一項。

「我們是針對所有市民的需要，不分年齡、性別，大家的需要都要兼顧到。」陳時中提到，任何政策要實施要先編列預算通過議會，這是必然要做的一件事，若有擔心噴嘴頭等清潔問題，可以詳加檢查，現在有不會回吸的設備，大家可以放心。

另外，免治馬桶政見宣傳影片部分內容，引起偷窺、性侵害的質疑，陳時中表示，畫面上沒有這樣的意思，讓大家有這樣的感覺，我們表達歉意，有與創作團隊表達需要修正，她們也欣然同意，目前都在修正作業中，並沒有任何騷擾意思在，台北是一個進步的城市，我們努力來做性別友善。

陳時中競選總部發言人莊瑞雄也說，社會大眾都非常關心這項政策，公廁品質的提升，是台北市民基本的要求及權利，議員、官員的屁股可以免治，市民就沒有這樣的權利嗎？值得社會來思考。

前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中，4日出席職能治療師全聯會2022創會20週年紀念學術研討會，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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