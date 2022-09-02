社子島開發案 陳時中深度走訪 借鏡航空城經驗

前副總統，也是陳時中競選總部主委的陳建仁（右）是社子島居民，日前陪陳時中（左）到社子島進行了一趟深度之行。（陳時中競選團隊提供）

2022/09/02 21:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市社子島的開發案是台北市長參選人不可忽視的議題，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊政策總召集人管碧玲表示，前副總統、陳時中競選總部主委陳建仁是社子島居民，日前陪陳時中到社子島進行了一趟深度之行，充分了解社子島是歷史留下來的難題，基於轉型正義原則，必須給社子島居民更好的對待，讓居民有更好的居住環境；也不排除借鏡航空城的開發經驗。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（2）天下午到社子島與社子島居民權益促進會等居民座談，居民擔心好不容易有了進展的社子島開發案，在市長換人後可能又要重來，期待政策要連貫，民眾才能安心；黃珊珊表示，政策不延續，對不起社子島，她一定會延續。

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管碧玲表示，陳建仁是社子島的居民，在那裡成長、成家、生子，對社子島有深厚的情感，日前帶著陳時中走了一趟深度社子島之行，帶著感情的視角去看社子島，認同社子島的問題是歷史留下來的難題，不能把歷史的苦難留給社子島人獨自承擔，也不應該為了選票，搧動情緒，操作此議題。

管碧玲說，陳時中已經和桃園市長鄭文燦深度討論過，了解處理桃園航空城區段徵收的細節，了解各種方案，未來如何讓社子島開發能夠更符合公平正義的方向，他會做最好的溝通、整合，增加對轉型正義應有的補償。

她強調，大家都同意社子島應該要開發，要往前走，但是形成共識，大家團結一起向前走，才能走得順，走得順，才能走得快，如果不這樣做，未來很多環節都有可能出現歧異，對抗，一延宕就不知道又要多少年。

前副總統，也是陳時中競選總部主委陳建仁（右）是社子島居民，日前陪陳時中（左）到社子島進行了一趟深度之行。（陳時中競選團隊提供）

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