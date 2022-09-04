陳時中推公廁免治馬桶 對手批華而不實

民進黨台北市長參選人陳時中昨提出未來的公廁除了基本配備衛生紙之外，將全面汰換馬桶成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙。（記者劉信德攝）

2022/09/04 05:30

〔記者何玉華、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中提出當選後將市轄三六七三座公廁中的七千兩百個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙，但無黨籍市長參選人黃珊珊、國民黨籍蔣萬安都認為，公廁首重管理和維護，提升清潔衛生品質，不要華而不實。

陳時中：衛生問題可克服

陳時中指出，每個人出國對城市的印象，廁所是很重要的指標；要讓世界看到台北的進步就從廁所開始。民眾擔憂的衛生問題，市府會維護清潔，除了提供先進設備，管理保養也是重要的事情，「如果公廁都管不好，那其他事情怎麼會做好？」他過去擔任牙醫師使用的噴水設備，都有逆水閥設計，可以避免髒水逆流，加上公衛加強細菌檢測等做法，都可以克服，重點是願不願意做。

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陳時中強調，這不只是單一換免治馬桶的事情，代表的是團隊的細心與關心，並不是做了免治馬桶就不顧清潔。

競選總幹事吳思瑤並補充，經訪價，國產平均一座約六千元，加上公私協力，預算在市府可負擔的規模。

黃：優先提升公廁品質

黃珊珊對此認為，公廁都有評鑑，重點是管理和維護，希望提升個別品質，不要華而不實，過去也曾思考設置，但有些地方如市場就表達反對，擔心管理維護有困難，還是以實用性、提升公廁品質優先。

蔣：須有相關完整配套

蔣萬安則說，公廁應提升整體的清潔衛生品質，前市長郝龍斌曾推動公廁全面提供衛生紙，得到好評；要設免治馬桶必須有相關完整配套及說明，才能讓市民更了解。

台北市長柯文哲表示，曾思考在社會住宅設置，後來發現損壞率、維護費用太高；在公廁設置，維護成本太高、太困難，這種大撒幣政策會擠壓到其他項目。

對於批評，陳時中強調，從公衛角度有很多方法可以克服清潔衛生問題，重要的是態度，這雖然是一件小事，代表的是團隊的細心跟體貼。

廁所探頭挨批 陳營修正

此外，在政見宣傳影片中，四叉貓上完廁所，發現沒有衛生紙，敲隔間詢問有沒有衛生紙？從空而降一個免治馬桶坐墊，他抬頭一看，陳時中正探頭過來，笑著對他比YA；播放現場雖引起一片笑聲，但在社群卻引起偷窺、性侵害的質疑。陳時中受訪表示，的確接到一些對影片橋段不妥的反映，團隊已經立即進行修正。

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