藍營估陳時中策略鞏固綠基本盤 蔣萬安中間泛藍都想搶

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）。（記者方賓照攝）

2022/09/04 13:58

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中推免治馬桶政策，出現陳在公廁「探頭」情節而惹議，後來該片段刪除、陳也道歉，國民黨從該事件中分析，斷定陳團隊競選策略為鞏固綠營基本盤，放棄中間選票，國民黨台北市長參選人蔣萬安不需僅要鞏固藍營，也要爭取中間選票。

台北市長選戰被國民黨視為九合一大選的一級戰區，藍綠白爭鋒態勢更是有史以來最詭譎，各方出招爭取聲量，陳時中競選團隊近期找網紅四叉貓拍免治馬桶政策影片，其中「探頭」情節惹議，引發軒然大波，讓藍營嗅出綠營內部氛圍，並猜測對手選戰策略。

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一位國民黨立委分析，陳時中在公廁「探頭」的情節顯然不宜，不可能沒人發現，唯一解釋就是民進黨各派系見陳時中有機會當選，各方勢力湧入，競選團隊內部派系多，「探頭」情節是一派的創意，另派有提反對意見，但被認為是「為反而反」而不被採納，後來才集體「翻船」。

國民黨人士認為，從陳時中上酒吧和找四叉貓拍影片的選戰操作顯示，民進黨策略明確，自知陳時中在台北市仇恨值太高，爭取中間選民能力不足，所以要加強鞏固綠營基本盤，認為只要陳能拿下佔台北市40％的綠營基本盤，在蔣萬安及黃珊珊相互難棄保下，就可在「三腳督」的選戰中勝出。

對於蔣萬安因應之道，藍營輔選人士指出，台北市深藍選民會認為蔣萬安太軟、不夠強硬，對蔣有疑慮，在藍營傳統鐵票區有鬆動，但這就是蔣萬安的人設，不可能改太多，蔣雖需鞏固藍營基本盤，但不能太強烈，因為討好深藍和爭取中間選民並無法兼顧，太爭取深藍，反會流失中間選票。

輔選人士指出，在陳時中幾乎放棄爭取中間選民的情況下，蔣萬安策略是除鞏固泛藍，中間選票也要搶，兩者不偏廢。如同先前蔣宣示他是「正藍軍」，重砲批陳時中防疫及出席深藍團體活動，都是鞏固藍營支持者的表現﹔而推出公車、育兒生養、體育等政策對爭取中間、青年選票有利。

一位北部的國民黨立委則點出，相較於過去台北市長柯文哲競選時一直給人「公開透明」的印象，有明確記憶點，蔣萬安雖然有一直提出小政策，但還是過於空泛、薄弱，沒有明確的記憶點，面對未來選戰，仍要拋出實質競選主軸，讓人可以從該主軸就直接連結到蔣萬安。

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