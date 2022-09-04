蔡壁如︰黃珊珊若以無黨籍選上 能組成多元政黨色彩聯合內閣

無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席「士北議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋」活動並接受媒體聯訪。（記者朱沛雄攝）

2022/09/04 15:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕親民黨籍的黃珊珊上週以無黨籍登記參選台北市長，獲得民眾黨支持的黃珊珊，其實有機會披親民黨或民眾黨的戰袍出戰。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如透露，黃珊珊最後選擇以無黨籍參選的原因，一方面是認為北市選民已不在乎市長參選人的黨籍，一方面也是希望若以無黨籍選上，能組成包含多元政黨色彩的聯合內閣。

蔡壁如透露，他們曾針對黃珊珊應以哪個黨籍參選做民調，結果顯示黃珊珊披民眾黨戰袍或以無黨籍參選，民調並無差異，最終決定不以民眾黨籍參選，主要是因為他們認為，台北市民經過柯文哲執政的8年，已經沒有藍綠意識形態，對於市長參選人掛哪個黨籍，並不是這麼在乎，更在乎參選人提出了哪些政見。

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蔡壁如指出，黃珊珊若掛民眾黨籍，黨內就能全力替她輔選，但黨內也認為以無黨籍參選，對台北市的發展更有利，上任後可以組成包含多元政黨色彩的聯合內閣。

蔡壁如也強調，黃珊珊不僅沒有離開過親民黨，與親民黨主席宋楚瑜的關係也相當好，有一次她去找黃珊珊時，黃珊珊還因為跟宋楚瑜聊天聊太久，推遲與她的會面，因為親民黨現在很小，才不考慮以親民黨籍參選。

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