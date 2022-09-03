黃珊珊「忠孝東路漫步道」政見 簡舒培：收割中央前瞻計畫成果

簡舒培發現，黃珊珊的「忠孝東路漫步道」政見，是收割中央前瞻計畫的成果。（取自於簡舒培臉書）

2022/09/03 19:48

〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前公布首波政見，提出包含忠孝東路漫步道、串連花博及士林區的「城北光鏈大道」等；台北市議員簡舒培卻發現，黃珊珊所提出「首都進化雙軸線」的政見，有項是「忠孝東路漫步道」，這項政策早在2019年就已提出，且是用前瞻計畫的預算補助台北市施作，黃珊珊竟厚臉皮的收割中央前瞻計畫的成果。

簡舒培指出，台北市在2019年提出「台北市東西門戶軸線人行環境改善計畫」，中央的前瞻計畫補助台北市8千萬元，2021年完成施作忠孝東路一段至三段，市府此刻正在規劃忠孝東路三段及七段的作業，預計2023年完成設計並開工。

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簡舒培表示，把忠孝東路規劃成香榭大道的做法，其實是馬英九在2006年提出的政策，黃珊珊自詡最瞭解市政，難道因為熟悉市政就可以佔別人便宜，到處搜刮別人的政見嗎？厚顏無恥的程度令人訝異！

黃珊珊競選辦公室回應，中央前瞻計畫是看在台北市近年積極推動人行道改善，讓都市景觀和人行環境升級，才將此案列入前瞻並讓全國各縣市比照辦理，尤其前瞻計畫只是預算，實際執行是地方政府，有執行力的市府才能落實，台北市這8年來永遠走在最前面。

黃珊珊競選辦公室指出，歷任市長很多政策的提出，最後都沒有下文，一直到柯市長上任才開始執行最後實現，包括像是拆忠孝橋、市場改建、斯文里都更等等都是顯著的例子，執行力才是最重要的，藍綠再多的口水，都無法淹沒這些事實。

黃珊珊競選辦公室強調，黃珊珊所提出的政見，就是在現有的基礎上，以新的構想注入新的元素來規劃未來台北市30甚至50年的發展願景，像忠孝東路漫步道，主要概念是建構15分鐘城市的新生活型態，以推廣綠運輸來推進2050永續台北淨零碳排的目標。

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