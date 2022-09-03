為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨高市議員初選玩假的？ 黨內新人：變成一場笑話

    因參加國民黨內地方初選打敗陳麗娜助理，獲提名參選高雄市前鎮、小港選區議員的國民黨新人陳識明，認為黨中央突襲徵召陳麗娜是對青年最不友善的方式。（記者許麗娟攝）

    因參加國民黨內地方初選打敗陳麗娜助理，獲提名參選高雄市前鎮、小港選區議員的國民黨新人陳識明，認為黨中央突襲徵召陳麗娜是對青年最不友善的方式。（記者許麗娟攝）

    2022/09/03 13:00

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市議員陳麗娜原本已表明年底不再參選，但昨天下午卻反悔，以突襲方式登記，讓同為前鎮、小港選區的國民黨新人參選人陳識明跳腳，陳識明今天（3日）出席小港區提名同志介紹會前受訪表示，當初參加初選包含登記費55萬元，共花費近200萬元，現在卻像笑話，一場被打水漂。

    陳識明表示，黨中央當初討論國民黨在前鎮、小港可能只有3席的空間，因此告知他要參加初選才能參選，所以他在3、4月參加初選，而陳麗娜說要交棒給她的助理呂謦煒，所以當時等於是2位新人的初選對決，最後由他獲勝並獲得提名，但黨中央用突襲方式徵召陳麗娜，對地方衝擊很大，地方黨部和議會黨團沒人知道這件事，大家都沒準備，他認為「對國民黨地方選情雪上加霜，青年參政空間變得非常有限」。

    媒體詢問是否認為黨內初選玩假的？陳明說，國民黨今年各地都有亂象，他認為應以制度為主，初選登記費55萬元，他在整場初選下來花費近200萬元，現在卻像笑話一場被打水漂，會希望黨中央有所補償，因為新人的資源非常有限，1、200萬元對其他參選人而言可能沒什麼，但對新人來說是非常重要的錢，要有相關制度。

    對於黨中央是否有告知或跟他做什麼溝通？陳識明說，初選通過後都沒向他說什麼，也鼓勵他參選，昨天他是在陳麗娜要登記前才接到通知，早上詢問時還說不知道這件事，下午才說願意承擔，並直言，國民黨選擇對青年、社會最不友善的方式，這是他覺得比較遺憾的地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市議員陳麗娜說不選卻反悔 泛綠新人批：國民黨初選玩假的
    2022/09/03 07:07

    高市議員陳麗娜說不選卻反悔 泛綠新人批：國民黨初選玩假的
    國民黨突襲徵召陳麗娜回鍋 藍營新人傻眼開嗆：200萬買經驗！
    2022/09/03 07:00

    國民黨突襲徵召陳麗娜回鍋 藍營新人傻眼開嗆：200萬買經驗！

    國際團段再造科博名宅 磁吸高階自住菁英
    4月說要交棒又反悔了 國民黨高市議員陳麗娜今由助理代登記參選
    2022/09/02 16:24

    4月說要交棒又反悔了 國民黨高市議員陳麗娜今由助理代登記參選
    首例租「電動公車」登記參選高市議員 吳益政：高雄不止於此
    2022/09/02 13:20

    首例租「電動公車」登記參選高市議員 吳益政：高雄不止於此

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    謠傳選不上可回高市府 陳子瑜：幕僚不會做傷害市長的事
    2022/09/01 22:01

    謠傳選不上可回高市府 陳子瑜：幕僚不會做傷害市長的事
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播