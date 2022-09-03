國民黨高市議員初選玩假的？ 黨內新人：變成一場笑話

因參加國民黨內地方初選打敗陳麗娜助理，獲提名參選高雄市前鎮、小港選區議員的國民黨新人陳識明，認為黨中央突襲徵召陳麗娜是對青年最不友善的方式。（記者許麗娟攝）

2022/09/03 13:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市議員陳麗娜原本已表明年底不再參選，但昨天下午卻反悔，以突襲方式登記，讓同為前鎮、小港選區的國民黨新人參選人陳識明跳腳，陳識明今天（3日）出席小港區提名同志介紹會前受訪表示，當初參加初選包含登記費55萬元，共花費近200萬元，現在卻像笑話，一場被打水漂。

陳識明表示，黨中央當初討論國民黨在前鎮、小港可能只有3席的空間，因此告知他要參加初選才能參選，所以他在3、4月參加初選，而陳麗娜說要交棒給她的助理呂謦煒，所以當時等於是2位新人的初選對決，最後由他獲勝並獲得提名，但黨中央用突襲方式徵召陳麗娜，對地方衝擊很大，地方黨部和議會黨團沒人知道這件事，大家都沒準備，他認為「對國民黨地方選情雪上加霜，青年參政空間變得非常有限」。

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媒體詢問是否認為黨內初選玩假的？陳明說，國民黨今年各地都有亂象，他認為應以制度為主，初選登記費55萬元，他在整場初選下來花費近200萬元，現在卻像笑話一場被打水漂，會希望黨中央有所補償，因為新人的資源非常有限，1、200萬元對其他參選人而言可能沒什麼，但對新人來說是非常重要的錢，要有相關制度。

對於黨中央是否有告知或跟他做什麼溝通？陳識明說，初選通過後都沒向他說什麼，也鼓勵他參選，昨天他是在陳麗娜要登記前才接到通知，早上詢問時還說不知道這件事，下午才說願意承擔，並直言，國民黨選擇對青年、社會最不友善的方式，這是他覺得比較遺憾的地方。

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