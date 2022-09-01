謠傳選不上可回高市府？陳子瑜：幕僚不會做傷害市長的事。（記者王榮祥翻攝）

2022/09/01 22:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕曾任高雄市長陳其邁幕僚的台灣基進左營楠梓市議員候選人陳子瑜今表示，近期選區內有人放風聲，說他選不上沒關係、可以回市府！陳子瑜秀出辭職書指出，若沒選上，就算有機會回市府也不會回去，幕僚不會做傷害市長的事。

陳子瑜說，最近在地方上有不少好友反應，聽到有人在放風聲，說「我沒選上也沒關係，還是可以回去市府」。

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他回想起一年多前的事，當時向市長表達參選想法，市長笑了笑、叫他再想想，過完農曆年後再說；過完年，一開始仍按照公務機關流程上辭呈簽，結果被擋下來；同事說，市長要親自簽。

於是自己又陸續帶著辭呈，找了市長幾次，都被打槍；其中有一次，市長花了點時間說明之後對於幕僚的規劃，叫他再想想，然後他還是帶著辭呈繼續去找市長。

最後終於簽辭呈的那次，市長比之前都還要認真嚴肅的說，如果沒選上，政治生涯就停在顧問這個階段，也回不去市府，當下自己點了點頭，市長確認了自己的參選意志後，終於在辭呈上簽下了名字。

陳子瑜強調，對政治有了解的人都知道，如果沒選上，就算有機會回市府，也不會回去，因為這對市長是傷害，而幕僚不會做出傷害市長的事，既然決定辭職出來選，就只有選上這一條路。

他說，那些刻意放風聲的人可以停止了，這種外行的謠言，只會顯得氣度狹小又不務正業。

謠傳選不上可回高市府？陳子瑜強調，幕僚不會做傷害市長的事。（記者王榮祥翻攝）

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