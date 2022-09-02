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    首例租「電動公車」登記參選高市議員 吳益政：高雄不止於此

    被譽為理念派代表的吳益政，今以無黨籍身分登記參選下屆高市議員。（記者王榮祥攝）

    被譽為理念派代表的吳益政，今以無黨籍身分登記參選下屆高市議員。（記者王榮祥攝）

    2022/09/02 13:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕挑戰6連霸的高市議員吳益政，今開先例、與輔選團隊包下整部「電動公車」到高市選委會登記，凸顯他長期訴求淨零排放的理念，吳益政與團隊打出「高雄不止於此」的口號，呼籲選民讓認真努力、真正投入公共政策的人進議會。

    吳益政所在選區為高雄第8選區（前金、新興、苓雅），原有6席、今年因人口減少降為5席，參選者個個實力堅強，與三民區被封為「死亡之組」，具親民黨、民眾黨雙重黨籍的吳益政力求夾縫中突破，挑戰6連霸，改用無黨籍參選。

    他說，過去台灣政治在政黨部分不是敵人就是朋友，但這幾年政治文化已有改變，加上貧富差距等衝擊，影響人民想法、也影響政治對立情況，不只台灣，全世界都如此，所以希望這次用無黨參選、淡化政黨色彩，回到最純粹推動公共政策的初衷跟目的。

    他笑說，每次選舉都艱困，這次特別難選，因為選區情況如同世界盃死亡之組，參選人都很優秀，每個人都有當選機會、實力在伯仲間，很不好選。

    吳益政指出，自己連5屆20年獲得苓雅、新興、前金選民支持，選區屬於文教區，公民素質文化水平頗高，也期待這回能再次展現公民文化，讓好人好政策可在這區出現，讓認真努力做事、真正投入公共政策的人進議會服務。

    高市議員吳益政包下整部電動公車，與輔選團隊年輕成員一同前往選委會登記。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員吳益政包下整部電動公車，與輔選團隊年輕成員一同前往選委會登記。（記者王榮祥翻攝）

    吳益政今登記參選高市議員，強調高雄不止於此。（記者王榮祥攝）

    吳益政今登記參選高市議員，強調高雄不止於此。（記者王榮祥攝）

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