國民黨突襲徵召陳麗娜回鍋 藍營新人傻眼開嗆：200萬買經驗！

陳識明（右）日前由羅智強陪同到高雄市選委會，登記參選市議員。（翻攝自陳識明臉書）

2022/09/03 07:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨閃電徵召原先宣布不連任的市議員陳麗娜，回鍋參選高雄市前鎮、小港區市議員，引發同黨初選出線新人陳識明的不滿，感嘆初選成了笑話，「花200萬買了一個經驗！」

目前身兼柯志恩競總發言人的陳麗娜，是前鎮小港區5連霸議員，早在今年4月，她即對外宣布不再參選下屆議員，將交棒給28歲幕僚、「獎學金男孩」呂謦煒。

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但因交棒不順，呂在黨內初選時，出乎意料敗給另名32歲的新人陳識明，總計國民黨在該選區共提名議長曾麗燕、議員蔡武宏、新人陳識明3席。

昨天是大選登記截止日，陳麗娜助理突現身選委會，代為登記參選。陳麗娜則強調，計畫趕不上變化，國民黨初選結果超乎她的預期，在中央及地方黨部一再勸進下，為顧全大局，她最終還是決定參選。

對此，陳識明昨天深夜在臉書抒發不滿。他說，初選過後，除了一紙提名書，國民黨沒有給新人任何資源，人脈錢脈一切靠自己拚出來。「遺憾的是，國民黨中央，卻以突襲方式，閃電徵召陳麗娜回鍋！事前未告知任何人，包括地方黨部與議會黨團，令人震驚與錯愕，如此唐突的行為，對於遵守制度規則的候選人，狠狠搧了一個耳光!」

陳識明表示，守規則參與初選登記55萬元、及初選期間破百萬的選舉花費，都成了笑話一場打水漂！「政治之路，真的如履薄冰，步步驚心、卻也只能持續向前，花200萬買了一個經驗」，也感謝還在支持他的朋友們，他會持續走下去。

據了解，陳識明因知名度不足，加上缺乏資源，連市黨部也不看好他的選情，早在一個月前，地方就盛傳陳麗娜考慮重披戰袍，此次則是由中央發出政黨推薦書登記參選。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）議員應選8席，含2席婦女保證名額，昨天登記截止，共有17人登記參選，包括7名女性，扣除曾麗燕、朱挺玗外，幾乎都是新人。陳麗娜加入戰局後，除了對陳識明的票源有影響，也對爭取第二席婦保名額的民進黨新人黃雍秀，造成衝擊。

國民黨閃電徵召原先宣布不連任的市議員陳麗娜。（資料照）

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