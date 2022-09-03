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    高市議員陳麗娜說不選卻反悔 泛綠新人批：國民黨初選玩假的

    兼任柯志恩團隊發言人的高雄市議員陳麗娜，原本宣布不選連任，昨天卻以「顧全大局」為由登記參選。（資料照）

    兼任柯志恩團隊發言人的高雄市議員陳麗娜，原本宣布不選連任，昨天卻以「顧全大局」為由登記參選。（資料照）

    2022/09/03 07:07

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕兼任國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊發言人的市議員陳麗娜，原本宣布不選連任，昨天卻以「顧全大局」為由登記參選。對此，同選區泛綠陣營的新人異口同聲表示「不意外」，批評國民黨初選玩假的！

    陳麗娜則強調，計畫趕不上變化，國民黨初選結果超乎她的預期，小港前鎮成為議會席次過半的關鍵選區，在中央及地方黨部一再勸進下，身為黨員，且為顧全大局，她最終還是決定參選，外界所有批評與指教全由她一人承擔。

    民進黨前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓認為，當初國民黨內初選，保障現任名額，現在陳麗娜又忽然宣佈參選，「可想而知國民黨初選自始自終都是玩假的，這種違反民主的可悲行徑發生在藍營，一點都不讓人意外！」

    黃彥毓說，前鎮、小港這次應選8席，有17人參選，包括民進黨4人、國民黨原初選提名3人，因陳麗娜忽然前往登記變成4人、剩下其他及無黨籍共有9人；陳麗娜本為前鎮、小港連任五屆的議員，對外宣稱將機會禮讓給助理並支持其參選，結果助理在初選失利，現在自己再跳出來，根本就是「腰鬼假細利」（台語：餓鬼假小心）。

    黃彥毓表示，自己也是首次參選，只有新人才知道資源多缺乏，國民黨原本提名的3人，其中陳識明身為新人，花了200多萬好不容易通過黨內初選，誰知登記最後一天被陳麗娜反咬一口，選票要再被瓜分，「我替陳識明感到不值，國民黨自己敗壞黨內機制，至少還給陳識明保證金55萬元!」

    黃彥毓並酸說，本以為陳麗娜放棄議員連任，要專心去尋找消失的追蹤器，擺脫「追蹤娜」的綽號，如今這般神操作，不僅省下初選保證金，又再創造話題，不愧是能擔任柯志恩競選總部發言人的人。前鎮、小港上一屆選舉因為「韓流」，國民黨的選票勝於以往，但陳其邁擔任市長後，表現廣受好評，選民的眼睛是雪亮的。

    同選區的台灣基進候選人黃敬雅表示，陳麗娜4月拋出「不競選連任」，宣告要把棒子交給她的助理呂謦煒，說是要讓年輕人有個機會，也讓選區能夠世代交替。結果昨天陳麗娜服務團隊成員，在登記截止前最後一個下午突現身選委會，代替陳麗娜辦理登記參選。

    黃敬雅批說，一個口口聲聲說注重年輕人、要世代交替的政黨，卻一再淪為講講而已，就如同兩年前的柯志恩高喊著18歲公民權，但到現在在修憲複決同意的支持度，國民黨仍然繳出最後一名的成績，她只能說「不意外啦」，甚至也樂見，畢竟一個不會新陳代謝的政黨，終於只會葬於歷史洪流之中。

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