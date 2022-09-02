4月說要交棒又反悔了 國民黨高市議員陳麗娜今由助理代登記參選
2022/09/02 14:44
〔記者王榮祥／高雄報導〕連5屆國民黨高市資深議員陳麗娜4月拋出「不競選連任」震撼彈，宣告將把市議員棒子交給助理呂謦煒，但陳麗娜服務團隊成員在登記截止前最後一個下午突然現身選委會，低調證實是代替陳麗娜辦理登記參選。
幕僚進一步透露，陳麗娜會以國民黨徵召方式，投入高市前鎮小港議員選舉。
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今年53歲的陳麗娜畢業於中國文化大學觀光系、地質系雙學位、高雄餐旅大學餐旅教育研究所碩士學位，曾任復興航空空服員。
她在4月初特別發新聞稿表示，自己決定不再連任市議員，將全力栽培獎學金男孩呂謦煒，感謝所有支持者一路陪伴，也希望支持者能繼續支持她的決定。
但近日地方盛傳，國民黨高層有意勸進陳麗娜繼續參選，陳麗娜本人似乎也曾鬆動，表示應以大局為重，引起各界注意，但直到今天中午前都沒動作。
下午1:30左右，突然有一男一女進入高市選委會，被眼尖民眾認出疑似陳麗娜「助理」，有媒體第一時間向陳麗娜查證時，陳麗娜表示仍「維持現狀」，但同時間助理已遞出陳麗娜相關資料完成登記，選委會查核後宣布陳麗娜完成登記。