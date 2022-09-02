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    4月說要交棒又反悔了 國民黨高市議員陳麗娜今由助理代登記參選

    連5屆國民黨高市資深議員陳麗娜（見圖）4月拋出「不競選連任」震撼彈，宣告將把市議員棒子交給助理呂謦煒，但陳麗娜服務團隊成員在登記截止前最後一個下午突然現身選委會登記參選。（資料照）

    連5屆國民黨高市資深議員陳麗娜（見圖）4月拋出「不競選連任」震撼彈，宣告將把市議員棒子交給助理呂謦煒，但陳麗娜服務團隊成員在登記截止前最後一個下午突然現身選委會登記參選。（資料照）

    2022/09/02 14:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕連5屆國民黨高市資深議員陳麗娜4月拋出「不競選連任」震撼彈，宣告將把市議員棒子交給助理呂謦煒，但陳麗娜服務團隊成員在登記截止前最後一個下午突然現身選委會，低調證實是代替陳麗娜辦理登記參選。

    幕僚進一步透露，陳麗娜會以國民黨徵召方式，投入高市前鎮小港議員選舉。

    今年53歲的陳麗娜畢業於中國文化大學觀光系、地質系雙學位、高雄餐旅大學餐旅教育研究所碩士學位，曾任復興航空空服員。

    她在4月初特別發新聞稿表示，自己決定不再連任市議員，將全力栽培獎學金男孩呂謦煒，感謝所有支持者一路陪伴，也希望支持者能繼續支持她的決定。

    但近日地方盛傳，國民黨高層有意勸進陳麗娜繼續參選，陳麗娜本人似乎也曾鬆動，表示應以大局為重，引起各界注意，但直到今天中午前都沒動作。

    下午1:30左右，突然有一男一女進入高市選委會，被眼尖民眾認出疑似陳麗娜「助理」，有媒體第一時間向陳麗娜查證時，陳麗娜表示仍「維持現狀」，但同時間助理已遞出陳麗娜相關資料完成登記，選委會查核後宣布陳麗娜完成登記。

    曾表態不競選連任的國民黨高市議員陳麗娜，服務團隊成員今下午代替陳麗娜辦理登記。（記者王榮祥攝）

    曾表態不競選連任的國民黨高市議員陳麗娜，服務團隊成員今下午代替陳麗娜辦理登記。（記者王榮祥攝）

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