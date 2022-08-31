高市議員登記今出現紅、綠、黃3大色塊 藍、白明天到

民進黨湧言會高市議員12選將今聯袂登記。（記者李惠洲攝）

2022/08/31 12:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市五合一選舉議員登記部分，今早接連有3場聯合造勢，包括台灣基進、民進黨湧言會、時代力量，也讓高市選委會大門前出現紅、綠、黃3種顏色，藍色與白色團隊，預計明天上午現身。

台灣基進7位市議員參選人在黨主席陳奕齊陪同下，今早率先完成登記，7位參選人手持寫有「好」字的氣球，象徵每個人所主張的好民主、好創意、好交通、好健康、好幸福、好家園、好市政，宣誓為這些市政願景監工，讓高雄更好、台灣更好的期待。

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7位參選人別為三民區張博洋、鳳山區李雨蓁、前鎮小港黃敬雅、林園大寮楊佩樺、左營楠梓陳子瑜、仁武鳥松大樹大社張婷婷、岡山橋頭燕巢梓官彌陀永安的劉航遠。

民進黨湧言會12名選將偕高雄學生民主聯盟身穿「民主前進挺 18」上衣，並攜帶湧言會吉祥物「湧言熊」象徵「雄勇」，在現場高呼「民主前進挺 18，議會過半挺其邁」口號，場面非常熱鬧。

12名選將包括前金新興苓雅的黃文益、左營楠梓李雅慧指出、旗津鼓山鹽埕邁向八連霸的李喬如、最年輕的三民區鄭孟洳、鳳山戰力最強的林智鴻、仁武鳥松大樹大社的江瑞鴻、鳳山區機車議員張漢忠、大岡山區黃秋媖、平地原住民議員參選人巫振興、林園大寮回鍋參選的李雨庭、前鎮小港參選人黃雍琇、大岡山區林志誠。

時代力量包括三民區市議員林于凱、大岡山區參選人黃思學、左營楠梓區參選人鄭侑青、鳳山區參選人顧崇德、前鎮小港區參選人湯茹婷、林園大寮區參選人張雨柔，連袂前往高市選委會登記參選。

黨主席陳椒華立委也到登記現場陪同並親授戰旗。參選人特別身著「高雄時力戰隊」籃球衣，象徵來自不同領域的參選人，要透過合作互補方式，誓言共同進入議會改變高雄。

時代力量參選人特別身著「高雄時力戰隊」籃球衣，象徵來自不同領域的參選人，要透過合作互補方式，共同進入議會改變高雄。（記者李惠洲攝）

台灣基進7位高市議員參選人，今一起前往選委會登記。（記者李惠洲攝）

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