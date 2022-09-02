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    破除拔樁傳言 陳永德率30里長挺蔣萬安喊「凍蒜」

    國民黨台北市議員陳永德率30位里長，力挺蔣萬安、現場高喊「凍蒜」，破倒戈傳言。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨台北市議員陳永德率30位里長，力挺蔣萬安、現場高喊「凍蒜」，破倒戈傳言。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/09/02 16:04

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨展開「萬安作伙行、台北百面贏」 第2場行腳活動，選擇在信義區行腳，蔣萬安競選辦公室今日主動發布，蔣萬安昨晚與在地實力雄厚的松山信義區資深北市議員陳永德，邀集30位信義區里長餐敘座談，陳永德身穿「蔣萬安競選團隊執行總幹事」背心全程陪同，破除倒戈傳言。

    蔣萬安昨晚現身信義區里長聚會，里長們紛紛高喊「市長到了、市長好」，簇擁蔣萬安入座拍大合照，里長將沙發區座位全擠滿，讓里長們笑稱「大家都到了！信義區大團結啦！」「票投蔣萬安、萬事都平安！」隨後，蔣萬安在陳永德陪同下，一一與里長互動交流。

    有里長表達感謝，蔣萬安在他確診時給予關心及協助，並提醒蔣選舉忙碌之餘，要多吃點補充體力；也有里長帶著朋友到場，為了跟蔣萬安合照，還遇上里長的女兒剛出生一個多月，蔣萬安也大聊爸爸經，互訴家中有新生兒的「甘苦」；陳永德以自身在地方處理服務案件的經驗，勉勵蔣萬安要不分藍綠、全力為市民爭取權益。

    蔣萬安競選辦公室表示，陳永德過去一直固定提供蔣萬安市政建議，擔任蔣萬安競選團隊執行總幹事後，也頻繁陪同蔣萬安出席地方大大小小行程，包含日前赴佛光山台北道場參訪美術館，以及近期參拜松山奉天宮、出席地方社團或組織餐會、市場掃街等，陳永德都是身著蔣萬安團隊背心現身，呼籲在場市民給予蔣萬安支持鼓勵。

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