苗栗地方創生團體推青年參選鎮長 盼選後人民「免拜託」

罕見！地方創生團體推青年參選鎮長，盼選後人民「免拜託」。左一致左三分別為吳若安、鄭暉煌、劉育育。（記者蔡政珉攝）

2022/09/01 14:24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被國發會列為地方創生團體的地方藝文教育團隊「苑裡掀海風」，與一群政治素人組成「毋免拜託，作伙打拼」聯盟，期盼改變地方選舉方式以及當選後服務情形，讓人民不用選前只聽到參選人拜託，當選後會主動服務「毋免」選民拜託，共1人登記鎮長、2人登記鎮民代表。

登記參選苑裡鎮長的劉育育為苑裡在地返鄉青年，為地方藝文教育團隊「苑裡掀海風」、獨立書店「掀冊店」的共同創辦人，目前就讀於台大建築與城鄉研究所碩士班。劉育育說，從苑裡反瘋車到苑裡掀海風，看到並承接許多年輕人返回家鄉服務，她也推動苑裡教芋部賣芋頭來幫學生課輔、與學校合作108課綱教育在地特色課程、舉辦海風季等，所以邀請其他有志之士，希望突破傳統政治。

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另外，「毋免拜託，作伙打拼」聯盟推出兩位鎮民代表參選人，都登記角逐苑裡鎮第一選區鎮代。其中，身為苑裡知名魚丸「鄭記魚丸」第三代傳人的鄭暉煌，在苑裡百年市場火災後擔任苑裡百年老市場災後重建自救會會長。

鄭暉煌強調，對於苑裡市場災後處置他認為鎮公所行政效能不彰，所以決定披掛戰袍上陣，希望能當選鎮代監督鎮公所，期盼為攤商生計、鎮民民生方便打拼。

另一位登記鎮代的吳若安則是咖啡廳負責人，返鄉已經超過10年，吳若安強調，身為藺草養大的小孩，她希望自己的小孩也能感受到家鄉的文化底蘊，而感到出生苑裡為令人驕傲的事，並透過推動深度的經典小鎮觀光，創造宜居的在地生活，來迎接更多青年返鄉、發展更多就業機會。

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