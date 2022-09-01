苗縣謝福弘在政壇要角陪同登記 展現正藍軍氣勢

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘（坐者左3），由立委徐志榮（左1）、陳超明（左6）及前縣長傅學鵬（左2）、劉政鴻（左5）等政壇要角陪同，前往辦妥參選登記。（記者張勳騰攝）

2022/09/01 12:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，今天由立委徐志榮、陳超明、林文瑞及前縣長傅學鵬、劉政鴻、黨籍縣議員參選人，以及大批支持者陪同前往辦妥登記，展現藍軍齊心的氣勢；徐志榮等人呼籲鄉親支持黨提名正藍軍謝福弘，謝福弘並發表10大幸福建設的縣政藍圖，誓言當選縣長後要提升經濟，強力推動建設進步，讓苗栗邁向幸福家園。

謝福弘指出，選舉就是要一步一腳印的爭取選民認同，他被提名二個月，竟然能快速的獲鄉親認同與支持，他內心相當感動，且未來聲勢會愈來愈好；60天前鄉親從不認識他，慢慢的轉向支持他，可見他的人格是清清白白參選，實實在在做人，他因起步晚，也呼籲鄉親能當他的分身，全力替他拉票，讓他高票當選。

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傅學鵬、劉政鴻及陳超明則稱讚謝福弘學、經歷豐富，籲請鄉親全力支持，傅更說，大家要投好人，投善良的人，就要投謝福弘，徐志榮則呼籲鄉親要投黨提名的正藍軍。

謝福弘也同步發表10大幸福建設的縣政藍圖發表10大幸福建設的縣政藍圖。分別為一、幸福多元科技農業發展，二、幸福樂齡與關懷照顧計畫，三、幸福交通便利路網計畫四、幸福觀光休閒亮點計畫，五、幸福城鄉並進更新計畫，六、幸福工商、科技再升級計畫，七、幸福原民、新住民文化傳承，八、幸福教育深耕與人才培育計畫，九、幸福衛生醫療升級服務，十、幸福生態與環境保護等。

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘辦妥登記後，眾人高呼「凍蒜！凍蒜！」（記者張勳騰攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘強調，他的聲勢愈來愈好，呼籲鄉親能當他的分身，全力替他拉票，讓他高票當選。（記者張勳騰攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘在大批支持者簇擁下前往辦妥登記，現場凍蒜聲不絕於耳。（記者張勳騰攝）

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