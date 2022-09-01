苗縣謝福弘在政壇要角陪同登記 展現正藍軍氣勢
2022/09/01 12:14
〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘，今天由立委徐志榮、陳超明、林文瑞及前縣長傅學鵬、劉政鴻、黨籍縣議員參選人，以及大批支持者陪同前往辦妥登記，展現藍軍齊心的氣勢；徐志榮等人呼籲鄉親支持黨提名正藍軍謝福弘，謝福弘並發表10大幸福建設的縣政藍圖，誓言當選縣長後要提升經濟，強力推動建設進步，讓苗栗邁向幸福家園。
謝福弘指出，選舉就是要一步一腳印的爭取選民認同，他被提名二個月，竟然能快速的獲鄉親認同與支持，他內心相當感動，且未來聲勢會愈來愈好；60天前鄉親從不認識他，慢慢的轉向支持他，可見他的人格是清清白白參選，實實在在做人，他因起步晚，也呼籲鄉親能當他的分身，全力替他拉票，讓他高票當選。
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傅學鵬、劉政鴻及陳超明則稱讚謝福弘學、經歷豐富，籲請鄉親全力支持，傅更說，大家要投好人，投善良的人，就要投謝福弘，徐志榮則呼籲鄉親要投黨提名的正藍軍。
謝福弘也同步發表10大幸福建設的縣政藍圖發表10大幸福建設的縣政藍圖。分別為一、幸福多元科技農業發展，二、幸福樂齡與關懷照顧計畫，三、幸福交通便利路網計畫四、幸福觀光休閒亮點計畫，五、幸福城鄉並進更新計畫，六、幸福工商、科技再升級計畫，七、幸福原民、新住民文化傳承，八、幸福教育深耕與人才培育計畫，九、幸福衛生醫療升級服務，十、幸福生態與環境保護等。