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    花蓮富里鄉長2搶1！素人張容榕獲農會力挺 陳榮聰拚連任遇挑戰

    參選富里鄉長的張容榕在香水公司任品牌總監，希望將自己的專長拿來回饋故鄉，把富里鄉品牌化，吸引遊客到訪。（記者花孟璟攝）

    參選富里鄉長的張容榕在香水公司任品牌總監，希望將自己的專長拿來回饋故鄉，把富里鄉品牌化，吸引遊客到訪。（記者花孟璟攝）

    2022/08/31 21:21

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉長選戰呈現2搶1局勢！包括爭取連任的鄉長陳榮聰原有5人參選，在農會協助下整合成功，由返鄉籌辦「富里有人嗅覺藝術季」47歲政治素人張容榕參選，形成兩強爭霸局勢。張容榕今天（31日）完成參選登記；富里鄉農會總幹事張素華也公開表達力挺「要給年輕人表演舞台」。

    張容榕在大批親友陪同下「搶頭香」，今天到富里鄉選務中心率先登記參選富里鄉長，爭取連任的陳榮聰預計明天上午登記。

    張容榕在出身富里鄉的調香師潘雨晴「P.Seven 台灣茶香水」品牌擔任品牌總監及行銷，將以台灣老茶為主題的茶香水推上國際，7月在紐約的「A+OA」國際香水大賽獲獨立設計大獎，也是台灣之光。

    張容榕說，因籌辦藝術季活動意外發現故鄉人口老化、銳減的問題比想像中嚴峻，決心參選鄉長，將自己專長放在故鄉，要把富里鄉打造成精品品牌，「就像日本的合掌村」，盼具消費力的旅客「不遠千里」也要到富里。

    她也說，包括農會總幹事張素華、前代表會主席鍾秋美、以及返鄉的前行政院南部聯合服務中心副執行長洪建隆都要參選，在張素華協助下一一拜訪後整合成功，感謝大家把服務富里的機會讓給她、支持她盡力發揮。

    富里鄉農會總幹事張素華說，富里鄉在青農返鄉之外，現在又有行銷專長的年輕人願意回來是非常可喜的，「不能再讓富里被池上甩在後面」，上週已領表的她覺得「成功不必在我」，希望給年輕人圓夢舞台。

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