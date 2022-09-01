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    屏東市長選舉》李清聖辦募款餐會 周佳琪關切垃圾清運及回收

    李清聖將舉行三場募款餐會及三隻小豬小額募款。（記者葉永騫攝）

    李清聖將舉行三場募款餐會及三隻小豬小額募款。（記者葉永騫攝）

    2022/09/01 14:21

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東市長參選人李清聖今天推出三隻小豬撲滿募款活動，並且將舉辦3場募款餐會，李清聖希望凝聚眾人力量，擊敗財大氣粗的對手，國民黨市長參選人周佳琪今天則是關切屏東市的垃圾清運及回收問題，未來將爭取經費添購回收車輛。

    李清聖舉辦的募款餐會分成二種形式，9月4日、9月17日舉辦二場「千錘百鍊」募款餐會，每張餐券1000元，預訂席開共120桌；「萬眾一心」募款餐會則是每張餐券一萬元，預訂10月舉行，三隻小豬募款則是仿效蔡英文競選總統小額募款模式，目標是300隻小豬。

    這場募款活動，民進黨議員李世斌、方一祥、縣議員參選人梁育慈、蘇煥鈞、鍾明輝、趙文俊等人都到場參加，希望透過小豬撲滿的募款，集結小市民的力量，共同對抗政治集團，建立良好的選舉文化，讓屏東市成為「好創業、好就業、好福利、好光榮」的四好城市！

    國民黨市長參選人周佳琪今天則是關切垃圾車清運問題，因為市民反映屏東市目前資源回收車輛不足，目前屏東市現有垃圾車37輛，以及超過 10輛的資源回收車，無法做到一輛垃圾車搭配一輛資源回收車，造成市民處理垃圾的不便，她認為可以透過縣市合作極力爭取及民間企業支持，補足資源回收車，讓市民一周至少有兩天可以確實處理資源回收物，不必麻煩還要另外送回收物去定點垃圾車，她也呼籲市民垃圾分類做好，就會大大減輕清潔隊人員的工作量，每個人都做好垃圾分類，就能讓屏東市變成乾淨美麗、健康環保的城市。

    周佳琪了解屏東市垃圾處理問題，並了解民眾的反映意見。（周佳琪服務處提供）

    周佳琪了解屏東市垃圾處理問題，並了解民眾的反映意見。（周佳琪服務處提供）

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