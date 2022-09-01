林為洲登記參選竹北市長 期許當「城市管理員」

國民黨立委林為洲今（1日）領表登記參選新竹縣竹北市長，希望用25年的地方及中央民代經驗，讓竹北市成為最幸福城市。 （記者廖雪茹攝）

2022/09/01 13:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨立委林為洲今（1日）領表登記參選新竹縣竹北市長，他認為，竹北市長最重要的工作就是做好城市管理的角色，好比「城市管理員」，希望用25年的地方及中央民代經驗，讓竹北市成為最幸福城市。

林為洲表示，竹北近年外來人口移居比率遽增，人才的湧入，進步快，房價高，收入與繳稅都是全國第一，但基礎建設與行政管理並沒有達到竹北人的期待，對此他提出多項政見，包含人行道及公園改善、推動E化政府、停車空間改善、打造寵物友善城市、育兒及長照服務、大眾交通運輸改善等。

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例如，竹北市作為科技城市，必須邁入E化時代，停車場繳費要E化、市公所洽公也要E化，這是治理竹北最重要的政見之一。又譬如，竹北市越來越多特色公園，新竹縣政府建設，後續維護由市公所負責，但市民對於公園維護並不滿意，如廁不便，也找不到地方洗手。

林為洲說，竹北市長的工作，好比「城市管理員」，因此他選擇淺顯易懂的口號，讓市民更了解竹北市長的工作。如順利當選竹北市長，他將通盤檢討竹北的城市管理，做好管理維護的功能，提升公共建設服務的品質，這是未來的市長要努力的目標。

國民黨立委林為洲今（1日）由競選團隊陪同領表登記參選新竹縣竹北市長。（記者廖雪茹攝）

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