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    林炳利因健康放棄連任議員 台南安南區保安宮主委邱昭勝接棒

    南市副議長林炳利（左3）退出選舉，改推安南區保安宮主委邱昭勝（左4）接棒參選安南區議員。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市副議長林炳利（左3）退出選舉，改推安南區保安宮主委邱昭勝（左4）接棒參選安南區議員。（記者洪瑞琴翻攝）

    2022/08/31 20:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員選舉登記至9月2日截止，卻傳出無黨籍台南市議會副議長林炳利因健康欠佳決定退出選舉，改推安南區保安宮主委邱昭勝接棒競選議員，今（31）日在保安宮前向支持群眾正式宣布，呼籲選民支持。

    邱昭勝談到林炳利在加護病房請他出來為地方服務時一度紅了眼眶。他強調，雖然離投票日僅剩下2個多月，加上自己的母親反對他參政，他並無意參選，但面對林炳利熱切請託，他才決定出馬，承續對地方父老的責任與關愛重擔。

    54歲的邱昭勝對地方事務非常嫻熟，人緣也頗佳。他表示，已決定明（9月1日）前往選委會，以無黨籍身分完成登記。由於中州寮與和順區域涵蓋5個里，在林炳利競選團隊的合作協助下，規劃整合支持系統，再對外拓展票源，他有信心能為中洲寮保住這一席議員席次。

    林炳利插管傷及喉嚨無法說話，現場透過書寫方式，由司儀朗讀，呼籲所有支持他的鄉親，將這份力量轉為支持邱昭勝，讓地方發展能永續不斷。

    林炳利從1998年當選改制前的台南市議會第14屆市議員，不善言辭，卻重然諾，一路從縣市合併前連任3屆、合併後也同樣蟬聯3屆，前後共擔任25年議員，也為地方爭取多項重大建設，包括安南醫院設置等。今年底的選舉，原本他還規劃要再競選連任，卻在數月前因健康因素住院開刀，並於日前決定退出這場選舉。

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