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    副議長林炳利不選了 為下屆南市議長副議長選舉添變數

    南市副議長林炳利將不再尋求連任。（記者蔡文居攝）

    南市副議長林炳利將不再尋求連任。（記者蔡文居攝）

    2022/08/31 13:07

    〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市副議長林炳利將不再尋求連任，為下屆正副議長選舉增添變數。下屆台南市議會副議長一職，目前多人有意爭取。民進黨市議員郭清華今天表態將爭取副議長一職，國民黨部分則希望未來正副議長選舉如與無盟合作，基於政黨互信及公平、合理性，無盟應禮讓副議長給國民黨。

    目前民進黨內，被點名可能投入正副議長選舉的人選，包括市議員邱莉莉、郭清華、林志展、劉米山等多人。其中，邱莉莉、郭清華本屆搭檔參選正副議長，不幸失利。郭清華今天表示，若有機會，他會繼續爭取副議長一職。

    邱莉莉表示，參選正副議長是每一個議員的權利，她如有機會，會以爭取議長為主，但目前最重要的就是要先當選議員，其次，民進黨席次或與盟友結盟要過半，才有進一步討論正副議長的問題。林志展也說，要先當選及席次過半，才有思考下一步的空間。

    劉米山則因該選區初選爭議，目前提名未定。他說，現在說這些都太遠了。

    無盟黨團總召林阳乙也被外點名是可能人選，但他已不再參選連任。他說，目前該黨團最資深的議員為杜素吟，但迄今尚未有人正式表態，但私底下，已有相關人員在探詢參選副議長所需的票數實力。

    國民黨部分，市議員蔡育輝表示，選正副議長一切講求實力為原則，本屆正副議長選舉，國民黨10幾票全數支持無黨的議長郭信良及副議長林炳利，下屆改選，國民黨如與無盟合作，基於政黨互信，至少應禮讓副議長一席給國民黨，這樣才合理。

    民進黨市議員邱莉莉（左）、劉米山（右）等人，被點名是未來參選正副議長的可能人選。（記者蔡文居攝）

    民進黨市議員邱莉莉（左）、劉米山（右）等人，被點名是未來參選正副議長的可能人選。（記者蔡文居攝）

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