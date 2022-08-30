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    首頁　>　政治

    訴求議會革新換血 台南基進黨5選將完成登記

    台灣基進台南黨部5位議員參選人在黨主席陳奕齊陪同下，完成參選登記。（記者王姝琇攝）

    台灣基進台南黨部5位議員參選人在黨主席陳奕齊陪同下，完成參選登記。（記者王姝琇攝）

    2022/08/30 18:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進台南黨部5位議員參選人今（30）日在黨主席陳奕齊陪同下，完成參選登記。陳奕齊表示，台灣基進訴求議會革新換血，尤其是過去地方議會長期被部分政治家族、與中國政商互通聲氣的議員所綁架。這些議員不僅是中國滲透的第一線，還荒廢政事、霸佔職位啃食人民稅金。因此，他呼籲「議會革新就是替護台防中打穩基礎！」

    台南黨部主委暨東區候選人李宗霖指出，部分議員不僅未盡監督之責，更出賣農漁民，最終讓中國掐住咽喉，如虱目魚契作、石斑養殖和鳳梨大量外銷中國等。出席率低到被列為待觀察議員的謝龍介，就是個「帶頭去中國搶訂單」，把出賣台灣農漁民當作自己政績的兩光議員。中國國民黨推出這等角色來選市長，台灣基進只好為台南人民挺身而出，浴血屠龍。

    永康區候選人吳依潔認為，汰換吃裡扒外議員是增進民主鞏固、加速地方自治，並好好面對地方問題的首要。安平南區候選人陳嘉伶進一步認為，要讓年輕夫婦敢婚敢生養，住得起也是關鍵因素，政府必須給予保障居住的基本人權。大北區候選人黃建昌則提及高齡化問題，認為面對年長者應要更積極作為。安南區候選人王明彥另提出解決台南交通問題。

    完成登記的5人隨後也高喊凍蒜，提升士氣。今天總計有16位議員候選人完成登記，包括3位民進黨、2位國民黨、5位台灣基進黨和6位無黨籍。

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