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    助斬除選舉歪風 南市議員贈黃偉哲屠「龍」刀

    南市議員呂維胤致贈屠「龍」刀予市長黃偉哲，協助其斬除歪風、端正社會價值。（記者王姝琇攝）

    南市議員呂維胤致贈屠「龍」刀予市長黃偉哲，協助其斬除歪風、端正社會價值。（記者王姝琇攝）

    2022/08/30 12:57

    〔記者王姝琇／台南報導〕隨著參選登記啟動，年底選情也進入白熱化。南市議員呂維胤今於總質詢時致贈「屠龍刀」予市長黃偉哲，協助其斬除歪風、端正社會價值，光榮贏下年底選戰。

    呂維胤表示，原本期望年底能有場君子之爭，但很遺憾國民黨台南市長參選人謝龍介仍繼續使出造謠抹黑的潑墨戰術，擾亂選情；除之前的柚子事件外，謝龍介更在近期石斑魚遭禁時，指出台灣水產藥物超標「實有所聞」，傷害台灣漁民。

    呂維胤提出，2019至2020年間台南市執行未上市石斑魚監測抽檢，合計57件均全數合格，消基會抽樣調查11處石斑魚養殖場同樣是全數合格，謝龍介惡質謠言不攻自破。他強調，龍介持續放出假消息，用惡質手法抹黑攻擊，染壞社會風氣，「值此時刻更有必要端正社會風氣。」

    此外，謝龍介評論｢普丁會戰這麼困難是因人道不傷害人民｣ ，稱中國外交「為人友善、敦親睦鄰，不曾派兵侵略人家」；夏立言出訪中國，謝龍介指出「共產黨正在改革。」還藉此檢討台灣的言論自由，明目張膽替中國胭脂抹粉，再加上在先前立委補選競選晚會時，竟急忙將台上國旗收起，呂維胤強調：「真擔心謝龍介的立場會不會傷害台灣的民主和主權？」

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