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    藍營競選宣傳車搶先趴街 南市選委會：選罷法無限制期前活動

    國民黨台南市長參選人謝龍介的競選宣傳車搶先趴街，他與其他議員參選人「聯合發聲」沿路播放社福政見。（讀者提供）

    國民黨台南市長參選人謝龍介的競選宣傳車搶先趴街，他與其他議員參選人「聯合發聲」沿路播放社福政見。（讀者提供）

    2022/08/30 22:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕選戰開打，國民黨台南市長參選人謝龍介競選宣傳車搶先上路趴街，宣傳車沒有插競選旗幟，但沿路廣播放送社福政策，格外引人注目。

    有民眾質疑認為，今年投票11月26日，市長競選活動期為投票前15天，理應11月11日才開始，似有「偷跑」之嫌；但也有民眾認為，「這只是一般廣告，因為候選人沒有站在車上」。

    南市選委會表示，有關競選廣告物設置，公職人員選舉罷免法並無期前活動的限制規定，因此，競選活動期間前懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物，是依廢棄物清理法、建築法、消防法、道路交通管理處罰條例、公寓大廈管理條例、招牌廣告及樹立廣告管理辦法、公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法等相關規定處理；換句話說，就是選罷法並沒有限制期前活動，如果有違反就是回到一般法規去管理。

    此外，老將新秀登記參選市議員，今日有16人到南市選委會完成登記，加上昨（29）日登記的10人，目前共有26人登記；值得一提的是，第1選區有「政界素人」廖志峯登記參選，他曾在保安警察第5總隊服務，令人耳目一新。

    市長部份，明天將有民進黨市長黃偉哲、無黨籍許忠信到南市選委會登記參選。

    國民黨團隊的競選宣傳車，市長參選人謝龍介與其他議員參選人「聯合發聲」，沿路播放「老人健保費每月826元全額補助、學童營養午餐每月750元全面免費」社福政策，並且說黃偉哲做不到，呼籲大家給謝龍介機會選上市長後，這些全由市府來承擔。

    對於藍營競選宣傳放送福利政策，黃偉哲競選團隊發言人呂維胤表示，謝龍介在議員任內未曾提過相關議題，現在要選市長才提「灑幣政見」，未慎思考量台南人口政策與財政平衡，大開競選支票。

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