金防部射擊驅離中國無人機 王定宇：《金融時報》頭條報導
2022/08/31 09:46
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍金門防衛指揮部30日晚間證實，守軍部隊在向中國無人機示警無效後對其進行防衛射擊。立委王定宇PO文指，《金融時報》以頭條對此報導，顯示台灣如何因應中國威脅，有重大影響。
王定宇表示，台灣外島此次射擊，再加上美國政府正式發表反對中國無人機擾台「新現狀」，中國被定位為「麻煩製造者」，台灣則是「正當防衛」；王定宇表示，國際多數譴責中國劣行，雖然曾有丟石頭的不當處理，但台灣整體因應作為尚屬穩健正確。
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不過，王定宇指出，任何文明國家面對侵入領空或軍事基地都有處理的標準，根據威脅程度、平時或戰時等因素，可能選擇警告、驅離、迫降、擊落任一方式處理，「唯一擊落」並非平時常態，雖然丟石頭不可取，「但是說『不擊落就是如何如何』，恐怕也不一定正確」。
若小型無人機在百米以外上空移動，王定宇表示，偵知、目獲、擊中並非想像的容易，還要考慮射擊時是否會波及無辜。真實個人不同意見都值得被尊重，但許多「特定型態帳號」以嘲笑國軍、激化民眾反應等留言帶風，若是特定組織、公司「水軍」受委託分化軍民互信，可截圖提供給他，相關單位已針對這類「水軍公司」進行調查。
他表示，外媒頭條報導此事，顯示台灣如何因應中國威脅具重大影響，台灣如何「適當」因應中國灰色地帶騷擾，對於台灣在國際上站住道理並贏得支持，以及對台灣、區域局勢穩定都很重要。