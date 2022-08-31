金防部射擊驅離中國無人機 王定宇：《金融時報》頭條報導

陸軍金門防衛指揮部守軍部隊在向中國無人機示警無效後對其進行防衛射擊，立委王定宇指，《金融時報》以頭條對此報導，顯示台灣如何因應中國威脅，有重大影響。（取自臉書）

2022/08/31 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍金門防衛指揮部30日晚間證實，守軍部隊在向中國無人機示警無效後對其進行防衛射擊。立委王定宇PO文指，《金融時報》以頭條對此報導，顯示台灣如何因應中國威脅，有重大影響。

王定宇表示，台灣外島此次射擊，再加上美國政府正式發表反對中國無人機擾台「新現狀」，中國被定位為「麻煩製造者」，台灣則是「正當防衛」；王定宇表示，國際多數譴責中國劣行，雖然曾有丟石頭的不當處理，但台灣整體因應作為尚屬穩健正確。

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不過，王定宇指出，任何文明國家面對侵入領空或軍事基地都有處理的標準，根據威脅程度、平時或戰時等因素，可能選擇警告、驅離、迫降、擊落任一方式處理，「唯一擊落」並非平時常態，雖然丟石頭不可取，「但是說『不擊落就是如何如何』，恐怕也不一定正確」。

若小型無人機在百米以外上空移動，王定宇表示，偵知、目獲、擊中並非想像的容易，還要考慮射擊時是否會波及無辜。真實個人不同意見都值得被尊重，但許多「特定型態帳號」以嘲笑國軍、激化民眾反應等留言帶風，若是特定組織、公司「水軍」受委託分化軍民互信，可截圖提供給他，相關單位已針對這類「水軍公司」進行調查。

他表示，外媒頭條報導此事，顯示台灣如何因應中國威脅具重大影響，台灣如何「適當」因應中國灰色地帶騷擾，對於台灣在國際上站住道理並贏得支持，以及對台灣、區域局勢穩定都很重要。

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