金防部開第一槍！中國無人機今4度擾金門 警告不聽「射擊驅離」

金防部對於四批四架次襲擾金門的中國無人機，都先發射信號彈警示。（資料照，金防部提供）

2022/08/30 21:51

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天（30日）晚間證實，下午4點多，又有中國無人機4批4架次襲擾金門大膽、二膽島及獅嶼地區，守軍部隊對第4架次無人機發射信號彈警示無效後，依程序開槍進行防衛射擊，該無人機迅即向中國廈門飛去。

金防部指出，下午4點23分起，分別於大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後均飛離；下午5點59分，又有無人機1批1架次，進入二膽地區禁限制水域上空，守軍依程序發射信號彈警示，該無人機仍持續盤旋，守軍下令實施防衛射擊驅離，無人機才於6點向廈門方向飛去。

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中共解放軍無人機近期數度襲擾離島，不斷進逼外、離島崗哨與軍事設施，甚至有相關影片方發布於社群網站。總統蔡英文今天於澎湖視導駐軍時指出，敵軍越是挑釁，越要冷靜，不會挑起爭端並自我克制，不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，但不表示國軍不會反制，總統說，「已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全」。

金防部強調，國軍基於「慎戰」，秉持不輕啟戰端、不升高衝突為基本原則；面對共軍再三以無人機等輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對國防、飛航安全造成重大威脅，防區持續保持警戒、嚴密監控，隨時採取「驅離」等必要的反制措施。

金防部今天對信號彈警示無效的無人機進行防衛射擊，也是該部接獲可採取「驅離」指示後，第1次對無人機開槍反制。

獅嶼位於小金門、中國廈門間海域，已連續兩天遭無人機侵擾。（資料照，讀者洪清漳提供）

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