台帛簽司法互助協定與法醫合作

台灣與友邦帛琉30日視訊簽署司法互助協定。（記者吳政峰攝）

2022/08/31 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕我國友邦帛琉共和國二○二○年向我國申請法醫協助相驗屍體，卻因兩國間無司法互助協定，無奈破局，法務部長蔡清祥認為兩國互動密切，責請國際及兩岸法律司洽談司法互助，歷時兩年終定案，昨由蔡清祥與帛琉副總統兼司法部長席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）簽署「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府刑事司法互助協定」及「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府法醫合作瞭解備忘錄」，此為我國第十二個司法互助協定，也是第一個法醫合作事項。

帛琉二○二○年向我國請求支援法醫相驗一具屍體，但雙方沒有完整的司法互助制度，耗費不少時間洽談，以致無法及時相驗。蔡清祥鑑於兩國在航空、衛生、教育、派遣打工、移民及防制人口販運、警政、海巡執法等領域互動密切，責請國兩司副司長汪南均與調法務部辦事檢察官戎婕與帛琉洽談司法合作，歷經兩年磋商，針對各自司法制度、終於簽署司法互助及法醫合作。

請繼續往下閱讀...

兩國可組成類似聯合調查團隊

戎婕表示，兩國將來可以在刑事調查、追訴、法院審理等程序中，透過司法互助提供證據、協助文書送達、確認人及物之所在、執行搜索、扣押、凍結及執行罰金刑等協助；雙方執法人員可在徵得同意前提下，透過視訊詢問證人；也可用科技設備輔助犯罪偵查，縮減跨境取證耗費的資源；兩國辦案人員可組成類似聯合調查團隊模式，共同打擊跨境犯罪。

另外，法醫合作瞭解備忘錄生效後，將建立台帛間法醫正式交流管道，我國法醫師可親赴帛琉進行屍體相驗、解剖、鑑定，協助帛琉檢察官儘速釐清死因，以助追緝兇嫌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法