國際宗教自由委員會主席︰中共滅絕維族 台灣不能原地等待

國際宗教自由委員會主席特克爾昨在區域宗教自由論壇演講，控訴中共對維吾爾族發動種族滅絕。（記者王藝菘攝）

2022/08/31 05:30

特克爾︰抗中威權 台灣可發揮重要作用

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際宗教自由委員會主席特克爾昨在區域宗教自由論壇上示警，台灣必須好好研究發生在維吾爾族的種族滅絕，「從光天化日之下的恐怖暴行中吸取教訓」，不能原地等待，須準確了解所面對的並採取行動。特克爾並呼籲各國團結應對供應鏈中的強迫勞動問題和數位威權主義，他相信台灣可以發揮重要作用。

台灣民主基金會、美國在台協會（AIT）和台灣外交部共同舉辦二○二二年區域宗教自由論壇「印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」。此次論壇有來自九國、約四十位宗教自由及人權公民社會代表共同參與。開幕式邀請到蔡英文總統、台灣民主基金會董事長游錫堃、AIT處長孫曉雅、美國國際宗教自由無任所大使侯賽因致詞。

請繼續往下閱讀...

此次論壇也邀請到美國哈德遜研究所資深研究員、國際宗教自由委員會主席特克爾發表主題演講。特克爾提到他在東突厥斯坦的家人如何遭到中國共產黨的壓迫，以及儘管身為美國公民，他仍持續受到中國政府的打壓和騷擾。

特克爾直言，中共數十年來侵犯人權，在新疆發動種族滅絕已進入第六個年頭。近期中國駐法大使盧沙野因「再教育台灣人」的言論引起軒然大波，「中共的企圖他表達得一清二楚」。中共的「再教育」是逼迫人們放棄信仰和異議、剝奪尊嚴、對黨感恩戴德，被拘留者遭受酷刑、食物和水的剝奪及不斷的政治灌輸，是個全然的洗腦環境。

中共將台灣視為下個目標

特克爾舉出許多中共政府對維吾爾人和社群的鎮壓和逼迫的實例，還包括強迫勞動、使兒童與父母隔離、婦女絕育及許多監控的手法。美國政府估計有二百到三百萬維吾爾人和其他突厥穆斯林，被關押在大規模的集中營，至少八十萬名兒童被迫與父母分離。特克爾說，這是中國的「斷代、斷根、斷聯」政策，中共正進行種族滅絕。

特克爾強調，中共對民主制度和自由主義價值觀構成威脅，大家必須正視並關注維吾爾人的遭遇，否則所有人都將無路可逃。中共政權壓迫香港人民和各地中國人，也將台灣視為下一個目標。

蔡︰台灣致力推動宗教自由

蔡英文總統除期盼打造「沒有人因宗教受到迫害的世界」，並重申台灣致力於推動宗教自由，為印太區域提供多元包容的「台灣模式」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法