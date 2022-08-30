釋科技、傳統、倉儲及能源產業利多 林佳龍拋20條方針

「支持林佳龍競選新北市長工業區後援會」今成立，由民進黨新北市長參選人林佳龍（前排左）頒發戰旗給後援會總會長魏雅庵（前排右）。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/30 21:31

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍與競選總督導、基隆市長林右昌，今聯袂出席「支持林佳龍競選新北市長工業區後援會成立大會」，面對滿場支持者，林佳龍相當有誠意，當場針對科技、傳統、倉儲及能源產業，拋出3大政策方向、20條方針，他強調新北大翻新，挺的是新北產業的大未來，他當選上任後，會努力讓新北市做到成為產業發展、就業最好的城市。

針對三大政策方向，林佳龍指出，第一是「各工業區可訴求的共同政策」，包括開放有效管理解決非都工業區容積問題，以綠能、智慧建築獎勵工業廠房更新，還有利用科技執法監管營建廢棄物流向，避免市場不當競爭等7條。

請繼續往下閱讀...

第二是「未來潛力產業的發展政策」，包括綠能產業、循環經濟、智慧物流、智慧醫療及智慧交通等5條；第三則是「產業人才政策」，包括成立四大特色新創基地、協助在地產業新創轉型、打造新創錦囊數位平台及推動新創沙盒實驗機制等8條方針。

林佳龍說，台灣在總統蔡英文的帶領之下「令世界看見、令世界需要、也讓世界喜愛」，他過去的台中經驗，在大肚山擁有黃金縱谷60公里、完善的產業聚落，加上智慧製造試營運場域「南核心」已經成形，「北核心」則在新竹往桃園、新北到台北的高科技的產業廊道。

林佳龍強調，首都圈有一千萬人口更是重中之重，但是沒有首都圈國家產業的戰略，藉由此次參選新北市長，盼能將這一塊拼圖完整拼上，並在國土規劃及交通架構下，加速引進產業發展。

「支持林佳龍競選新北市長工業區後援會」今成立，基隆市長林右昌（前排左三）出席力挺民進黨新北市長參選人林佳龍（前排右四）。（記者魏瑾筠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法