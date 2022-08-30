高喊「第三勢力、打破藍綠」 時力新北議員參選人集體登記

時代力量新北市議員參選人吳香君（中）、彭盛韶（左2）、王景弘（左3），在黨主席陳椒華（右3）、立法委員邱顯智（左）、立委王婉諭（右2）及兒童權益促進會創會理事長王薇君（右）等人陪同下，前往選委會登記參選。（記者賴筱桐攝）

2022/08/30 12:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量新北市議員參選人吳香君、彭盛韶、王景弘，今天在黨主席陳椒華、立法委員邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人陪同下，前往選委會登記參選，包括兒童權益促進會創會理事長王薇君（姑姑）、網紅谷阿莫到場相挺，宣示共同打破「新北市黑金高牆」，並高喊「第三勢力、打破藍綠」的訴求口號。

陳椒華表示，新北每7位議員就有1位涉貪，當監督者身陷金權利害關係，新北市將有許多建設面臨停擺、卡關，廣大市民的權益，永遠被排在當權者的利益後面，淪為二等公民。

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新莊區議員參選人吳香君說，她推動居住正義、交通平權，提倡打房公投案，就算沒有樁腳，只有自己的兩隻腳，只要努力站路口演講、在地方勤走，靠過去累積的能力發揮創意、努力行銷理念，就能打一場不砸大錢但有共鳴的選舉。

三重、蘆洲區市議員參選人王景弘說，政府常砸大錢製作許多App，但並沒有妥善發揮功效，他期許透過科技改善人們的生活，推動「網路公所」。

王婉諭強調，從恩恩事件的遺憾，看到新北市政府連資訊公開、公布真相都不願意，議會缺乏像時代力量關心兒童權益的第三勢力議員，因此無法傳達監督市長的聲音。她推薦板橋區議員參選人彭盛韶，有國會工作經驗，曾追蹤處理許多兒少、兒虐案件，關注交通安全及高房價的居住困境，可惜上次選舉僅以244票的差距敗北，希望這次有更多市民站出來支持。

彭盛韶表示，新北議會詐領助理費案頻傳，高房價問題嚴重，18年被調降的囤房稅至今沒被調整回來，市府要標售社宅，只有少數議員質疑，「是時候議會要改變了」。

時代力量新北市板橋區議員參選人彭盛韶，上次選舉僅以244票的差距敗北，這次捲土重來。（記者賴筱桐攝）

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