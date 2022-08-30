美媒曝拜登政府將對台軍售 國防部這樣說

駐守於花蓮的空軍五聯隊日前進行AGM-84L空射魚叉反艦飛彈、AIM-120C-7中程空對空飛彈、AIM-9X短程空對空飛彈的潛力裝掛作業。（資料照）

2022/08/30 13:03

〔記者吳書緯／台北報導〕美國政治媒體《政客》（Politico）29日引述消息人士說法，指拜登政府正計劃要求國會批准規模約11億美元的軍售案，包含空射魚叉反艦飛彈、響尾蛇空對空飛彈等；對此，國防部今表示，有關美方對我重大軍售案件，國防部會在美方正式進行「知會國會」時，即時向國人說明。

回顧拜登自2020年底上任後，近兩年的時間已經對台宣布5筆軍售，第一筆在2021年8月4日宣布出售40門M109A6自走砲給台灣，軍售額度約7.5億美元，然而我國國防部今年表示，由於產線排擠延遲籌獲期程，取消此案並尋找替代方案。

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拜登政府緊接在今年陸續宣布4筆軍售，分別是2022年2月7日宣布出售1億美元的「愛國者飛彈系統工程勤務」、4月5日宣布軍售台灣「愛國者飛彈後勤人員技協」服務，金額達9500萬美元，6月8日出售台灣1.2億美元的「軍艦零組件及技術支援」，最後是在7月15日宣布軍售台灣1.08億美元的「陸軍車、兵及戰材零附件」。

換言之，拜登政府今年4次對台軍售，皆為後勤服務、零附件類項目，未有新武器出售。

針對美方近期宣布軍售台灣的方向，國防院學者蘇紫雲近期受訪分析，美國軍政界主流菁英都認為中國有可能在2027年前攻台，而美方認為目前台灣國防預算有限，獲得載台形成戰力的時程不及應付威脅，出售精準彈藥則可快速補強戰力抵禦中國軍隊，增加台灣軍售精準彈藥及儲備量就可能成為美國跨部會共識，若台灣國防預算增長持續，就有更多籌碼爭取美方出售軍艦等載台。

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