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    旗津第二條過港送水管今通水 蘇貞昌：展現政府解決問題魄力

    旗津第二條過港送水管今通水。（記者陳文嬋攝）

    旗津第二條過港送水管今通水。（記者陳文嬋攝）

    2022/08/29 15:06

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司全國推動17條備援調度幹管工程計畫，首條旗津區第二條過港送水管今通水，行政院長蘇貞昌南下致詞表示，水情吃緊政府早已做因應措施，首條旗津區第二條過港送水管展現政府解決問題的魄力，在野黨丟水球、灑麵粉是做不出事情來。

    行政院長蘇貞昌今南下主持旗津區第二條過港送水管通水典禮表示，極端氣候下，全世界5大洲不是乾旱就是暴雨成災，台灣也不例外，剛經過百年大旱，今年是史上第一次沒有颱風，基隆出現水情吃緊，政府早已做因應措施，相關調節有無，也都在做努力。

    蘇貞昌指出，幸好總統蔡英文一上任，推動1300億元前瞻基礎建設計畫預算，要改善台灣水建設，他稱總統蔡英文有前瞻，行政院團隊有魄力，針對水資源做各種預防與疏導，將各地不同的水來供需，互通有無。

    他指出，其中備援調度幹管工程計畫，總經費145億元，全國將新建17條輸水管線，總長度約81公里，可維持穩定供水量約每日261萬立方公尺，目標於114年完成，他會要求盡快完工。

    蘇貞昌說，其中旗津區第二條過港送水管通水，採用最新HDD潛鑽工法，於海面下30公尺施做，埋設全長1075公尺海底管線，穿越高雄港區，如今事情做成功，過程這麼辛苦。

    蘇貞昌回想當年前瞻預算送立法院審查，他說，在野黨丟水球、灑麵粉不給通過，是做不出事情來的，這是民進黨立委打拚來的，請大家少一點責備、多一點支持，在全世界水價最低的台灣，請多支持政府的用心。

    市長陳其邁指出，水公司在高雄將新建5條輸水管線，穩定供水、增加備援能力，首條旗津區第二條過港送水管完工，穩定供水增加1萬戶，也增加1.02噸用水量。

    陳其邁說，面對最近颱風較少進來，可能今年底或明年供水比較吃緊，市府已超前部署，去年與水利署鑿井62口，總共增加13.6萬噸供水量，目前井是封起來，有需要隨時可用，並推動楠梓及橋頭再生水廠總計10萬噸再生水，並推動里嶺伏流水工程10萬噸，總計將增加20萬噸供水，對於穩定高雄供水非常有幫助。

    旗津第二條過港送水管今通水。（記者陳文嬋攝）

    旗津第二條過港送水管今通水。（記者陳文嬋攝）

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