連江縣議員民進黨首度參戰 洪申翰：全力展現青年心聲

民進黨立委洪申翰（左）、連江縣長參選人李問（中）、連江縣議員參選人劉浩晨（右）。（洪申翰國會辦公室提供）

2022/08/28 10:43

〔記者謝君臨／台北報導〕年底九合一選戰將近，民進黨推派年輕世代參選，除了33歲李問將代表參選連江縣長，馬祖黨部更推出30歲的劉浩晨代表參選連江縣議員（第一選區，南竿鄉），這也是民進黨首度參戰連江縣議員。立委洪申翰指出，這次選戰民進黨在連江縣絕不缺席，還要努力把青年的心聲投出來，全力衝刺縣議員選票！

洪申翰說，馬祖在地青年劉浩晨除了大學時期赴本島求學以外，從小到大、大學畢業出社會工作通通都在馬祖。過去9年，他協助家族經營民宿，工作內容囊括餐旅管理、木工水電、網站架設、旅遊行銷，他也擔任連江縣民宿發展協會理事長。這段期間，劉浩晨參與爭取民宿法規修法，輔導在地觀光業者參加課程、補助活動並拓展訂單通路，藉由民間組織的力量，為馬祖觀光的基礎盡一份心力。

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劉浩晨表示，經營民宿看來光鮮亮麗，但其實他是「負二代」，這幾年背過千萬債務、過著每天睡不滿6小時的生活，熬夜準備旅客的早餐、肩負各種旅宿管理工作，也經歷過疫情的觀光業倒閉潮。不過，自己仍不改積極樂觀的個性，從在地經營觀光業，發現自己其實有參與、投入公共事務和地方政治的熱忱和理想。

馬祖黨部主委李問提到，「在浩晨身上，看見馬祖年輕世代想要嘗試不一樣的政治風格及馬祖各方面『品質升級』的渴望，包括新的企業經營管理模式、新的公共事務討論精神。」李問說，比起其他年長的候選人，浩晨更擅長運用網路科技，也能協助馬祖連結公民與技術、提升產業安全、打造數位韌性環境，相信未來當選，能將更多縣政資訊透明公開，為馬祖議會與政治注入新的活水！

「這次讓民進黨有首位連江縣議員進入議會不是不可能！」洪申翰強調，攤開中選會歷史資料庫得票資訊就可以發現，縣議員當選人得票數約在400至600票之間。依據內政部統計，今年連江縣選舉人為1萬2000人左右，20至40歲的年輕世代約有4500人，約佔整體選舉人的1/3。

洪申翰期待，這4個月的選戰中，如果把浩晨的參選理念好好展現出來，讓更多人看見浩晨對馬祖服務的熱情與能力，再進一步結合18歲公民複決投票議題，就能夠讓更多離鄉背井或渴望改變的在地年輕人更有感，看到新力量改變馬祖的可能！洪申翰說，「接下來很清楚，我們就是全力輔選，務必讓民進黨第一場連江縣議員的選戰繳出好成績！」

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