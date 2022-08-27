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    首頁　>　政治

    市港再生標竿計畫2.0 蔡適應提基隆4政見

    民進黨副秘書長林飛帆（左）、基隆市長參選人蔡適應（右）今天共同推薦中正區市議員參選人許睿慈。（記者盧賢秀攝）

    民進黨副秘書長林飛帆（左）、基隆市長參選人蔡適應（右）今天共同推薦中正區市議員參選人許睿慈。（記者盧賢秀攝）

    2022/08/27 17:29

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市參選人蔡適應，今天在民進黨基隆市中正區市議員參選人許睿慈服務處成立茶會中，提出了4個主要的政見，包括市港再生標竿計畫2.0、推動基隆捷運、大基隆歷史場景再現計畫2.0、基隆成為海洋國家門戶，延續基隆市建設。

    基隆市中正區市議員候選人許睿慈，今天成立服務處、舉辦推薦茶會，民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，今年民進黨第一次在基隆市有婦女保障的選區，都推出女性市議員參選人，包含市議員鄭文婷、陳宜，市議員候選人許睿慈、吳驊珈、曾怡芳等，特別要讓市民了解女性的重要，所以民進黨提名專業多元的女性候選人來爭取認同與支持。

    蔡適應也提出了4個主要的政見，包括市港再生標竿計畫2.0、推動基隆捷運、大基隆歷史場景再現計畫2.0、基隆成為海洋國家門戶，讓基隆從歷史出發進而推動城區、港區再生，交通建設舒緩首都生活圈交通，最後成為台灣的海洋國家門戶，延續基隆市政。

    民進黨副秘書長林飛帆林飛帆表示，他對蔡適應有信心，能延續市長林右昌的擘畫，他在立法院是公督盟評鑑優秀立委，蔡適應也提出4個主要的政見，他認為蔡適應是基隆市民最好的市長人選。

    蔡適應也回應，國民黨負面選戰玩上癮了，每週都有烏龍爆料，甚至還利用一堆不實資訊，來指控和影射，他希望對手先檢視自家參選人，謝國樑自己開了1家公司，如何讓700萬元資本額，可以滾到上億元的現金流，謝國樑都沒有說清楚，他今天提出了政見，讓市民來檢視參選人的政見，市民期待一個能帶領基隆向前的市長。

    民進黨副秘書長林飛帆（左二）與基隆市長參選人蔡適應（左四）等人力推中正區參選人許睿慈（左三）。（記者盧賢秀攝）

    民進黨副秘書長林飛帆（左二）與基隆市長參選人蔡適應（左四）等人力推中正區參選人許睿慈（左三）。（記者盧賢秀攝）

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