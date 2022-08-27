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    端政策牛肉 江聰淵：若當選將成立宜蘭縣體育發展所發展運動觀光產業

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中著綠色上衣）提出體育政策，未來要成立宜蘭縣體育發展所，發展運動觀光產業。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中著綠色上衣）提出體育政策，未來要成立宜蘭縣體育發展所，發展運動觀光產業。（記者游明金攝）

    2022/08/27 15:39

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵今天參加多項體育活動，談到了他的體育政策；他說，未來要成立宜蘭縣體育發展所，提升規律運動人口，鼓勵十二鄉鎮市發展特色運動項目，發展運動觀光產業。

    江聰淵今天接連參加宜蘭縣裁判桌球邀請賽、宜蘭市長盃成人軟式棒球邀請賽、宜蘭市長盃八人制足球邀請賽等相關活動；他說，宜蘭市這幾年在運場環境或場域的建置與維護，一直不遺餘力，增加室內外空間做場域結合，希望讓我們的運動人才可以留在宜蘭。

    江聰淵指出，結合這些運動場域的建置，希望提升規律運動環境與運動生活，這是我們的目標，在場域建構上，以西門壘棒球場為例，就扮演重要的推動角色，有這麼多好朋友，棒球運動人士共同來參與，希望這些運動可以強健身體外，也能帶來很好的運動風氣。

    江聰淵進一步談及他的體育政策，他說，宜蘭縣人口老化問題日益嚴重，65歲以上人口比例高於全國平均數，未來應積極提供縣民更多運動機會，達到「健康縣民」的城市目標。

    另，宜縣在國小、國中及高中階段學生，在籃球、排球、體操、國術、輕艇及划船等均有亮麗的成績，我們要延續既成就與優勢，發展出具有認同感及可供觀賞的特色運動項目，達成「競技頂尖」的宜蘭。

    江聰淵也提到發展運動觀光產業，他指出，運動觀光產業已成全球成長最快的產業，觀光與運動結合產生的附加價值，連帶帶動交通業、住宿業及餐飲業，產生的商機有相當大的對經濟效益。

    江聰淵說，宜縣戶外運動體驗涵蓋陸、海、空三域，未來應善用及延續這些優勢，厚植運動觀光實力達成「活力宜蘭」。

    江聰淵強調，未來若他當選縣長，為達成政策目標，將訂定宜蘭縣體育發展中長程計畫，成立體育發展所二級機關，推展全民運動運動競技、運動休閒產業、運動設施規劃，並鼓勵12鄉鎮發展特色運動項目，建構全民運動列車。

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