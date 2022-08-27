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    首頁　>　政治

    楊文科盼桃捷南延串連新竹輕軌 周江杰提「山前線」環狀路線

    爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科，除縣府團隊初步規劃放射狀的整體輕軌路網，他並建議桃園市機場捷運往南延伸到新竹縣湖口串連，解決湖口壅塞交通。（記者廖雪茹攝）

    爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科，除縣府團隊初步規劃放射狀的整體輕軌路網，他並建議桃園市機場捷運往南延伸到新竹縣湖口串連，解決湖口壅塞交通。（記者廖雪茹攝）

    2022/08/27 20:07

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通向來是新竹縣民最關切的議題，爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科，除縣府團隊初步規劃放射狀的整體輕軌路網，他並建議桃園市機場捷運往南延伸到新竹縣湖口串連，解決湖口壅塞交通；民進黨新竹縣長參選人周江杰則認為，應該興建環狀的大眾快捷運輸系統，除解決城際交通的問題，更是解決城市生活擁擠、偏鄉人口外移、城鄉失衡的問題。

    楊文科日前在北台首長會議暨論壇中致詞提到，維持新竹科技產業的競爭力，交通舉足輕重，他期望桃園市的機場捷運可以拉到新竹縣來，未來能與新竹地區的輕軌捷運串連。新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫草圖有放射狀的5大路廊，幾乎涵蓋各鄉鎮市，其中一路廊「湖口─新竹工業區─竹北─高鐵新竹站」；桃園機捷若能南延至湖口輕軌，有機會串起桃竹竹苗生活廊帶，也可紓解目前國道1號及台1線湖口段的壅塞。

    周江杰則表示，為因應未來新竹科學園區移入寶山鄉的人口，新竹縣未來的基礎建設必須思考開始往內山公路台3線發展。在交通方面，設置「山前線」大眾快捷運輸系統，以高鐵為核心出發，沿頭前溪北岸上游芎林─橫山九讚頭交會內灣線─經台3線往關西鳳山溪北岸─新埔重劃區─義民廟─竹北商圈─高鐵。

    周江杰說，「山前線」是一條環狀的路線，延新竹縣兩大主要溪流鳳山溪、頭前溪而建，藉由環狀線帶動沿線區域的發展。未來山前線將連接竹北與內山的鄉鎮形成城際的大眾交通運線，讓城鄉共好的願景得以實現。

    民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，應該要興建環狀的大眾快捷運輸系統，除解決城際交通的問題，更是解決城市生活擁擠、偏鄉人口外移、城鄉失衡的問題。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，應該要興建環狀的大眾快捷運輸系統，除解決城際交通的問題，更是解決城市生活擁擠、偏鄉人口外移、城鄉失衡的問題。（記者廖雪茹攝）

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