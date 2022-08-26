牛肉端錯了？張善政提警消危險加給全額補助 桃市府：早就提報爭取

桃園市新聞處長詹賀舜。（取自詹賀舜臉書）

2022/08/26 22:20

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長張善政繼「守護埤塘」後，今又於臉書發表新政見，承諾若當選市長，警消「危險加給」將從原先5904元增加至8435元，比照雙北；不過政見甫發表，桃市府再度闢謠，新聞處長詹賀舜表示，針對警消加給，早已責成警察局與消防局報請中央爭取全額補助，對於張的不理解桃園，深表遺憾。

詹賀舜表示，市府對於警消同仁所提供的制度性保障，都非常實際，從來都不是只用說的。在「人員編制」上，消防人員從103年1100人提升到110年1738人，成長58%，消防編制員額也擴編到2377人，每年以3%增加進用；警察從103年4032人提升到110年5025人，成長24%。

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針對危險加給，詹賀舜說，市府早已報請中央爭取危險加給由七成提高至全額，另將超勤加班費從1萬3500元提升到1萬7000元；基層隊員採勤一休一、每月再補休1天；40歲以上每年補助健檢5000元；消防預算從17億元提升到29億元。

至於警察部分，詹賀舜說，市府早已責成警察局報請中央爭取警勤加給，由7成提高至全額，目前已由內政部審議中。另，每年主動提出籌編警勤加給勤務繁重加成，更首創40歲以上警察同仁健康檢查補助，每人每年補助3500元或每人每2年補助7000元，另分年分批編列預算，補助未滿40歲警察同仁健康檢查，照護警察同仁健康。

「不需要為了參選才『決定』」出來支持警消同仁」，詹賀舜說，張善政提出政策固然是好事，但也顯見對桃園過去八年為警消爭取的權益不了解。此外，針對引用錯誤埤塘數據一事，應該道歉，而不是以其他議題模糊焦點。

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