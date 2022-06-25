中國抖音潛藏風險 府院官員：各國都提醒中國APP有資安問題

來自中國的抖音潛藏風險，府院官員指出，各國都提醒中國APP有資安問題。（路透社資料照）

2022/06/25 09:20

〔記者李欣芳／台北報導〕來自中國的抖音（TikTok）在台灣蔚為風潮，特別是受到不少年輕人喜愛，學者專家提醒政府應密切注意，避免中國對台統戰與資訊滲透，府院官員今天接受本報訪問時指出，世界各國政府近年來都注意到中國的APP包括抖音在內有資安疑慮，因此紛紛提醒中國的APP有資安風險，呼籲國人使用經工業局資安認證的APP。

抖音曾被質疑使用者在不知情的情況下，會被讀取手機內容。當消費者使用抖音APP時，它會在使用者不知情的狀況下，存取iPhone剪貼簿的內容，可能包含機密資料，例如帳號密碼、信用卡資訊、敏感電郵等，儘管抖音面對質疑，表明將推出更新修正，但外界的疑慮仍未消除。

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基於人民有使用網路的自由，蔡政府並未禁止國人使用抖音，不過，行政院已通令全國各公務機關，不得使用中國製的資通產品。

行政院官員今天表示，基於資安的考量，目前中央部會等公務機關並未使用中國抖音App，也沒有使用中國廠商的資通產品。

印度政府在2020年6月以國安為由，宣布暫時禁用抖音，從印度的安卓和蘋果商店移除抖音App，無法下載使用。事實上，美國國安單位早就警告，抖音有資安與木馬程式疑慮，包含允許攻擊者操縱使用者帳戶內容，甚至竊取保存在其中的個人機密資訊。美國眾議院也在前年7月投票通過，禁止聯邦雇員用公務機下載TikTok。

美國前總統川普前年簽署行政命令，禁止新下載中國的抖音與微信，但遭開發抖音的北京字節跳動公司提起訴訟，美國總統拜登去年6月則撤銷川普時代對抖音與微信的禁令，改為指示商務部對可能危害美國民眾敏感資料的外國對手軟體應用程式，進行安全風險評估與調查。

2016年9月上線的抖音，是一款可在智慧型手機上瀏覽的短影片社交應用程式，因輸送大量中國流行文化與價值觀，導致台灣國小、國中與高中生價值觀受到影響，更有教師質疑青少年學生愛用的抖音因使用簡體字，導致學生的國文程度低落，抖音不僅有中國文化統戰的問題，更有資安風險的疑慮。

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