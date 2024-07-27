黃捷轟藍營轉移貪汙案、柯志恩不在高雄 國民黨反批雙標、充滿謊言

凌濤痛批黃捷，身為「高雄區域立委」跑出去玩不回國，又愛雙標說謊。（資料照）

2024/07/27 14:24

〔記者施曉光／台北報導〕凱米颱風帶來南部災情，藍營質疑民進黨立委黃捷不見人影，黃捷昨日反擊國民黨攻擊她，是要為國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安貪污案轉移焦點，並轉移國民黨立委柯志恩不在高雄的事實，國民黨智庫副執行長凌濤今日砲轟黃捷有「三大漏洞」，問題就在說謊，因為藍營檢驗她雙標，每一個字都說中了。

凌濤痛批黃捷，身為「高雄區域立委」跑出去玩不回國，又愛雙標說謊，這次風災大家看到許多辛苦的高雄朋友在第一線打拼，甚至有消防員涉水救助老人家，一幕幕令人動容，「反觀黃捷用她的雙標，充分展現一名充滿謊言的立委。」

請繼續往下閱讀...

凌濤指出，黃捷善於貼標籤，對於邏輯吃重的攻防，沒辦法招架，昨日黃捷的解釋文有「三大漏洞」，始終說不清楚，包括藍營質疑黃捷不在高雄的時候，顏、高的司法判決還未出來，所以沒有轉移司法焦點的問題；黃捷颱風天臉書一再稱「團隊」，就是閃躲自己不在高雄的事實，但又沒有勇氣承認，心虛到底，「她到底去哪裡？是公務、還是去玩？」黃捷為什麼不誠懇的說實話，反而使用其他里長們辛苦救災的圖片？

凌濤表示，黃捷身為高雄市鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區的「區域立委」，還好意思點別人？過去黃捷是如何在淹水之時，檢驗前高雄市長韓國瑜？現在隻字不提高雄市長陳其邁，是不是坐實自己就是雙標仔？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法