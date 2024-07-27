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王鴻薇：民進黨早認定盧秀燕是2028假想敵 沒疏失也要攻擊

國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

2024/07/27 14:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕因凱米颱風襲台，中斷訪美行程返台，昨晚又再赴美繼續行程，引發綠營批評。國民黨立委王鴻薇表示，台中較無嚴重災情，但民進黨早認定盧秀燕是2028大選假想敵，即便沒有疏失，也要大肆攻擊。

王鴻薇表示，對於較無災情的台中市，以及處理得宜的台中市長盧秀燕，民進黨還有側翼已經展開瘋狂式的攻擊，尤其對於盧秀燕的返美行程一直不停地來做攻擊。

王鴻薇說，盧秀燕已對外表示，這次往返的來回機票她會自行支付。但民進黨這樣的作法也就顯示他們對於台灣要拓展國際外交、城市外交完全不在乎，因為只要是非我族類，一定絞殺到底。

王鴻薇表示，說穿了，不過是民進黨早就認為盧秀燕是2028的假想敵，不管盧秀燕做什麼事情，即使沒有疏失，他們也要大肆攻擊。

王鴻薇要大家試想，如果這次高雄市的災情是放在台中市的話，看看民進黨會怎麼樣的瘋狂、毀滅式的來攻擊呢？這也就代表民進黨只會做政治追殺，只要是政敵，只要被民進黨視為假想敵，即便沒有什麼事，即便是拚城市外交，一樣來出征、抹黑、做假新聞。

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