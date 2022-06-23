全代會場地生變 國民黨質疑桃園市政府政治打壓

國民黨第21屆第2次全國代表大會預定8月28日於桃園市立綜合體育館舉行，但昨日桃園市政府來電告知原本8月27日至28日的空閒檔期，已安排其他活動，場地無法外借，質疑是政治打壓。（資料照）

2022/06/23 17:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨第21屆第2次全國代表大會預定8月28日於桃園市立綜合體育館舉行，但昨日桃園市政府來電告知原本8月27日至28日的空閒檔期，已安排其他活動，場地無法外借，國民黨今日質疑，先前與桃園市體育局多次聯繫，都確認檔期有空，桃園市府臨時反悔，政治打壓在野黨用心明顯，該黨表達嚴厲譴責，要求桃園市府提出詳細說明，勿淪為打壓異己的「東廠2.0」。

國民黨指出，黨部工作人員於本月初致電桃園市體育局詢問場館租借事，體育局表示8月27日至28日無人承租，並允諾27日、28日保留場地，並於本月14日至場館會勘，告知確定承租，該黨中央工作會議才於20日決議全代會再8月28日於桃園市立綜合體育館舉行，文傳會也發佈新聞稿對外說明，但僅隔2天，昨日隨即接獲桃園市政府體育局來電，被告知場地無法外借。

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國民黨強調，原本827至828的空閒檔期，在國民黨確定租借後，體育局臨時反悔，政治力介入明顯，令人懷疑桃園市長鄭文燦是否藉此向蔡英文表忠以謀取下一個位子？該黨並要求桃園市府提出具體說明，停止一切政治打壓作為。

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