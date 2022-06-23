為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    打臉柯文哲「金廈大橋延續小三通」說 林穎孟：一群現代吳三桂

    林穎孟對柯文哲的「金廈大橋」議題發表看法。（資料照）

    林穎孟對柯文哲的「金廈大橋」議題發表看法。（資料照）

    2022/06/23 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲拋「金廈大橋」議題，更稱是為延續總統蔡英文在陸委會任內「小三通」主張。台北市議員林穎孟透過粉專表示，表示實際做出建設評估的是前總統馬英九，馬政府親中，當時的國防部卻因國安疑慮予以否決，兩相比較，柯文哲一眾彷彿「現代吳三桂」。

    林穎孟表示，柯文哲、民眾黨和「寄生市府黨政不分的台北市府發言人」自以為撿到槍，稱蔡英文及前副總統陳建仁政見都提出「評估」金廈大橋，但實際上蔡陳2人本人並沒有提出要蓋金廈大橋，也未就此做出任何評估報告，「真正有實際著手做出評估報告的是馬英九前總統，但遭到他的國防部否決表示，『因為中共對台灣並不友善』」。

    林穎孟表示，中國6月剛對國際宣稱「台灣海峽是中國內海」，隔2天，柯文哲便拋「蓋金廈大橋」議題呼應中國；林穎孟直言，柯文哲不敢說得是，「就連親中的馬英九任內，其國防部都對『金廈大橋』有國安疑慮」，為何柯文哲仍選擇要在此時發表「高度政治性的唱和中國言論」？

    林穎孟表示，立委蔡壁如還表示不要管統獨，應將金門設為和平示範區，這是要台灣人完全無視中國對台侵略意圖和野心，「事實很清楚，台灣不只有一個吳三桂，還有一群吳三桂」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中俄軍艦近期繞行日本列島 岸信夫：刷存在感
    2022/06/23 08:18

    中俄軍艦近期繞行日本列島 岸信夫：刷存在感
    連發3部「台灣不是烏克蘭」法語影片 中國戰狼被狂打臉
    2022/06/23 07:29

    連發3部「台灣不是烏克蘭」法語影片 中國戰狼被狂打臉

    看見土城真本事 與自然交往
    同框裴洛西！ 林昶佐力邀完成訪台行
    2022/06/23 05:42

    同框裴洛西！ 林昶佐力邀完成訪台行
    調停衝突當幌子 中國黑手深入非洲
    2022/06/23 05:30

    調停衝突當幌子 中國黑手深入非洲

    2022世界首獎建築在板橋！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播