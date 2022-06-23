打臉柯文哲「金廈大橋延續小三通」說 林穎孟：一群現代吳三桂

林穎孟對柯文哲的「金廈大橋」議題發表看法。（資料照）

2022/06/23 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲拋「金廈大橋」議題，更稱是為延續總統蔡英文在陸委會任內「小三通」主張。台北市議員林穎孟透過粉專表示，表示實際做出建設評估的是前總統馬英九，馬政府親中，當時的國防部卻因國安疑慮予以否決，兩相比較，柯文哲一眾彷彿「現代吳三桂」。

林穎孟表示，柯文哲、民眾黨和「寄生市府黨政不分的台北市府發言人」自以為撿到槍，稱蔡英文及前副總統陳建仁政見都提出「評估」金廈大橋，但實際上蔡陳2人本人並沒有提出要蓋金廈大橋，也未就此做出任何評估報告，「真正有實際著手做出評估報告的是馬英九前總統，但遭到他的國防部否決表示，『因為中共對台灣並不友善』」。

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林穎孟表示，中國6月剛對國際宣稱「台灣海峽是中國內海」，隔2天，柯文哲便拋「蓋金廈大橋」議題呼應中國；林穎孟直言，柯文哲不敢說得是，「就連親中的馬英九任內，其國防部都對『金廈大橋』有國安疑慮」，為何柯文哲仍選擇要在此時發表「高度政治性的唱和中國言論」？

林穎孟表示，立委蔡壁如還表示不要管統獨，應將金門設為和平示範區，這是要台灣人完全無視中國對台侵略意圖和野心，「事實很清楚，台灣不只有一個吳三桂，還有一群吳三桂」。

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