談訪美行程 朱立倫：獲非總統候選人史上最高層級禮遇

國民黨主席朱立倫表示，這次訪美，獲得非總統候選人有史以來最高層級的接待跟禮遇。（記者廖振輝攝）

2022/06/22 15:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今主持中常會，提及他本次的訪美行程，受到美方熱烈歡迎，他清楚表明，國民黨是親美、親民主的政黨，絕對不是反美或仇美。朱還提到，他這次訪美，獲得非總統候選人有史以來最高層級的接待跟禮遇。

朱立倫今主持中常會，在中常會上提及他本次的訪美行程，是成立駐美代表處，向美國、全世界朋友宣告國民黨返回華府，也受到美方熱烈歡迎。

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朱立倫說，他這次向美國行政部門、國會、學界、智庫明白表示，國民黨是親美、親民主的政黨，絕對不是反美或仇美的政黨，絕對站在民主自由這方，若有人把國民黨貼成「親中反美」絕對是惡意污衊。

朱立倫表示，他們在拜會行政部門、國會、智庫、學界時都清楚表達國民黨愛台灣的基本立場，護台灣、保民主、拚未來，對於國防安全，全力重視支持，是國民黨過去現在到未來一致的立場，是親美愛台、親美保台，也希望和平護台，希望兩岸經過對話交流，避免衝突、戰爭。

朱立倫指出，他要特別感謝美國行政部門、官方，包括AIT及國務院，給他是非總統候選人有史以來算是最高層級的接待和禮遇，非常多的智庫和美國學界朋友，幾乎全面出來跟他們見面、邀約吃飯、座談，他也感謝僑界及海外黨團的動員努力。

朱立倫也提到，這幾天台灣電力使用已經創下新高，他在美國座談時，包括行政、國會都認為台灣能源問題是最大危機，民進黨政府不重視安全能源供應，今年夏季開始會碰到嚴峻挑戰，民進黨政府若不扭轉政策，台灣缺電危機會越來越嚴重，是國安危機。

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