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    朱立倫：夏至供電吃緊 蔡政府能保證今年夏天不停電？

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2022/06/21 15:33

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天在臉書發文指出，今天尾隨「夏至」來到台灣的是全國熱破36度的高溫，台電供電吃緊亮黃燈，預估尖峰備轉容量率低到只剩8.59%，蔡政府能保證今年夏天不停電？如果電價壓不下去，飽受物價飆漲之苦的民眾們誰受得了？經濟部長王美花會負責任嗎？蔡英文總統除了發臉書文道歉，真正該採取的行動，又做了多少？

    朱立倫表示，台灣身為地球村的一份子，無法逃避全球暖化、極端氣候的苦果，但大家可以起而行動，要求執政黨改善錯誤的能源政策，他並呼籲全國民眾在今年夏天，與國民黨一起強力監督政府的供電狀況與能源政策，不要再讓辛苦的台電基層背黑鍋。

    朱立倫指出，面對能源緊繃的嚴峻挑戰，大家必須戒慎恐懼蔡政府「夏天供電無虞」的保證，過去6年5度的全台大停電，已經徹底讓執政黨的能源政策信用破產，他並提醒大家，光是20日瞬間用電就打破紀錄，來到3860.9萬瓩，不但創下歷年6月用電新高，也是史上用電第4高，今年夏天眼看只會越來越熱，大家不能掉以輕心。

    朱立倫並指出，上週他訪美時，美方無論行政、立法到智庫各個單位都有朋友明確表達對台灣能源安全的擔憂，這也讓大家對國民黨更理性、務實的能源解方更有信心，相信政府遲早會回到國民黨強調減碳大於非核 的世界潮流，用穩健減碳的提升能源安全，降低台灣對國際天然氣跟石油的依賴。

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