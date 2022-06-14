跨越藍綠？朱立倫赴美曾接觸「2049計畫研究所」 聚焦防衛台灣

國民黨主席朱立倫（左五）訪美期間傳出曾私下與「2049計畫研究所」會面；圖為朱立倫一行人拜會美國聯邦眾議員、美國國會「台灣連線」共同主席夏波（右三，Steve Chabot, R-OH）。（資料照，國民黨提供）

2022/06/14 19:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前結束訪美行程返國，目前仍處居家隔離狀態，本報今日透過在美管道取得消息，朱立倫於美東時間8日上午在為國民黨駐美代表處揭牌之前，曾經會見具「共和黨色彩」、與台灣綠營執政當局交往甚密的「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）人士會面，從該所主席、執行長、項目主任到實習生「全員出動」，給足了朱立倫面子，雙方就台灣防衛策略、軍購議題深入交換意見。

據知情人士指出，國民黨與共和黨有從二戰以來共同並肩作戰，冷戰時期共同對抗共產主義擴張的歷史情誼，「2049計畫研究所」創辦人之一正是前美國總統川普時期最挺台的美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver），近年更是華府抗中保台論述與行動重要灘頭堡，此次聽聞朱立倫率團訪美並重開國民黨駐美代表處，表達大力歡迎之意。

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據了解，「2049計畫研究所」高層相當關切台灣如何定義當前外在威脅與防禦策略，更希望了解國民黨的看法，朱立倫告訴對方，目前國民黨智庫有相關國防專家開過多次會議，已經形成一套完整論述，他在布魯金斯演講中已提及台灣應該加強不對稱戰力，與美國以及盟邦擴大訓練交流機制，以及把需要跨部門協調的後備動員機制，提升到內閣層級來處理等政策。

陪同朱立倫與會的國民黨駐美代表黃介正則指出，由於目前台灣政府在防衛議題上與美溝通未臻完善，國民黨年初就已成立「國防對話小組」（Defense Dialogue Group），積極準備與美國各界深入交流探討台海安全與防衛議題。

據了解，「2049計畫研究所」方面高度關注軍購議題，並詢問國民黨對於不對稱戰力的看法，與會的國民黨專家則說明，過去華府對於刺蝟戰術（Hedgehog defence）、豪豬戰略（Porcupine strategy）有許多討論，但都沒有完整覆蓋到台灣的防衛需求，舉例來說，是否需要一定數量的潛艦，就關係到國軍如何看待未來5年甚至更長時間以後的入侵劇本與應對方式。

另外，國民黨專家也提醒美方，不對稱作戰在10年前與現在的概念及內容都已經有所不同，包括「整體防衛戰略」（ODC）的概念，雖然受到美方歡迎，但在台灣仍有一些阻力，國民黨也曾與提倡ODC概念的一些將領開過會，充分吸收其戰略戰術思想精髓，也願意就這方面的防衛策略與美方各界繼續討論，凝聚共識提出台灣的急迫需要。

知情人士還指出，美方內部與台灣內部對於不對稱作戰的概念、內涵、武器清單，至今仍未有明確共識，才會發生日前我方提出已經通過立法院審核的軍購被取消的離奇情況，如果台美雙方不能盡快就台灣防衛策略取得共識，不僅台灣內部無法說服納稅人，美方恐也將重新評估防衛台灣的難易度，在此情況下，美方各個智庫及相關單位都樂於聽取更有長年國防事務經驗的國民黨的意見，並表示歡迎國民黨重返華府，也期待後續雙方擴大交流，了解國民黨的政策理念。

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