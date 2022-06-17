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    柯P能你不能？ 四叉貓：不知柯文哲是否會重新定義「網軍」？

    「四叉貓」引用政論節目上的資料，直呼「『行政院小編製圖事件』當年被罵網軍治國，同樣的一件事發生在民眾黨 ，不知道『網軍』會不會再度被柯文哲重新定義」。（圖取自四叉貓臉書）

    「四叉貓」引用政論節目上的資料，直呼「『行政院小編製圖事件』當年被罵網軍治國，同樣的一件事發生在民眾黨 ，不知道『網軍』會不會再度被柯文哲重新定義」。（圖取自四叉貓臉書）

    2022/06/17 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲持續延燒，近日接連揪出北市府員工「上班玩PTT」的網紅「四叉貓」，引用政論節目上的資料，直呼「『行政院小編製圖事件』當年被罵網軍治國，同樣的一件事發生在民眾黨 ，不知道『網軍』會不會再度被柯文哲重新定義」？

    四叉貓16日深夜在臉書貼出一張政論節目上的資料截圖，表示節目公布2張民眾黨內部line群對話紀錄，還笑說節目組沒有打好馬賽克，出現民眾黨立法院黨團副主任兼文宣創意部副主任蔡峻維的名字。

    「由於節目內容講的不夠詳細，我今天再幫忙補充細節。」四叉貓指出，截圖上方很明顯是外包給廠商做網路行銷，宣傳內容為「台灣民眾黨推動碩博士生論文研究獎助金計畫」，使用帳號為「Marcustai」，該帳號非常乾淨，創帳號四年但近一年才開始發文，發文數18篇全都是民眾黨的宣傳文，可以認定這是一個專門宣傳民眾黨政績的行銷帳號，「如果用兩年前的定義，這種帳號算不算網軍」？

    四叉貓接著說，截圖下方是製作梗圖攻擊無黨籍立委林昶佐的審稿過程，其中提到「內容有錯字」、「風格跟民眾黨太像」代表這是民眾黨中央廚房製作，然後再丟給白色側翼使用，但為了撇清關係，還叫美編故意使用不同風格來製圖，「這個劇情好熟悉喔......」。

    四叉貓質疑，當時「行政院小編製圖事件」被外界大罵「網軍治國」，同樣的一件事發生在台灣民眾黨，「不知道『網軍』會不會再度被柯文哲重新定義」？

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