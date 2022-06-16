台北市府「網軍們」的3局長都是民眾黨籍 四叉貓加碼爆內幕

四叉貓（圖右）加碼指出，他調查後發現，今年全台民眾黨員僅有3553人，為何剛好一堆黨員都在台北市政府，他希望簡舒培能繼續追查。左為台北市長柯文哲。（資料照）

2022/06/16 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」爭議持續，台北市議員簡舒培再爆，目前查出4名市府公務員於網路發文帶風向，各自所屬的局長居然湊巧「都是民眾黨籍」。對此，網紅「四叉貓」加碼指出，他調查後發現，今年全台民眾黨員僅有3553人，為何剛好一堆黨員都在台北市政府，希望簡舒培能繼續追查。

簡舒培15日爆料，目前查出4名市府公務員於網路發文帶風向，各自所屬的局長竟都具民眾黨黨籍，包含產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、交通局長陳學台，質疑是「黨籍」局長有「特別任務」；市府發言人陳智菡則回應，3位局長皆盡力遵守行政中立，黨籍只能代表他們對政黨價值的認同，不應黨派立場不同而隨意指控他人，這是基本的國民素養。

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四叉貓在政論節目「辣新聞152」表示，民眾黨去年有6000多人繳黨費，但今年民眾黨卻完全不敢公布有多少人，「是我偷偷去挖出來的，他們今年繳費期限到今年1月底，今年只有3553人有繳費而已，全台只有3500多人有黨員身分，為什麼一堆人都聚在北市府？很期待簡舒培能查出這些摸魚的公務人員，有沒有什麼黨籍」。

四叉貓也提到，柯文哲過去常常「踢掉」沒有利用價值的人，也曾經講過一句很經典的話「我們民眾黨就是缺王浩宇一樣的戰狼」，意思是柯P希望底下的人都是「戰狼」，可是底下那些「花瓶們」就不像戰狼，比較像「吉娃娃」，叫一叫又被鬥走了，然後安靜幾天就不講話了。

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